英, 의료진 코로나19 백신 접종 의무화 본격 검토

[아시아경제 이현우 기자] 영국 정부가 의료진과 돌봄 인력들을 대상으로 코로나19 백신 접종을 의무화하는 방안을 본격 검토한다고 밝혔다.

9일(현지시간) BBC 등 외신에 따르면 영국 정부는 이날 의료·돌봄 인력 대상 코로나19와 독감 백신 접종 의무화와 관련해 6주간 논의를 시작한다고 발표했다. 의무화가 되면 백신 접종자만 보건과 돌봄 서비스를 할 수 있게 된다. 영국에선 국민보건서비스(NHS) 의료인력의 8%인 11만6700여명이 아직 코로나19 백신 1차 접종도 하지 않은 것으로 알려졌다. 독감 예방접종 비율은 2002년 14%에서 지난해 76%까지 올라왔다.

사지드 자비드 영국 보건장관은 "병원 등에서 치료받는 환자들은 코로나19로 심각한 상태가 될 위험이 가장 크며 우리는 이들을 보호해야 한다"고 말했다. 보리스 존슨 총리도 의료·돌봄 인력 백신접종 의무화를 지지한다고 영국 더 타임스가 정부 소식통을 인용해서 보도했다.

영국정부는 앞서 11월11일부터 일부 돌봄 인력의 경우 백신 접종을 의무화하기로 했다. 그러나 일각에선 가뜩이나 일손이 부족한데 백신접종을 의무화하면 일할 사람을 찾기 더 어려워질 것이라는 우려도 나오고있다.

