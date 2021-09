경기도, 노무사회 '노사문화 우수기관대상' 수상

노사 소통, 인적자원 개발, 근로조건·근무환경 개선 등 10개 분야 최고 득점

[세종=아시아경제 문채석 기자] 한국공인노무사회는 9일 경기도가 '2021년 올해의 노사문화 우수기관'으로 선정됐다고 밝혔다.

경기도는 올해는 노사 소통, 인적 자원 개발, 근로 조건 및 근무환경 개선 등 10개 분야에서 가장 높은 점수를 얻어 대상을 받게 됐다.

이재명 경기도 지사는 "노동권 강화를 위한 경기도의 노력을 높이 평가받게 된 것에 대해 매우 영광스럽게 생각한다"며 "노동이 존중받고 노동이 중심이 되는 사회로 가는데 경기도가 적극 노력할 테니 노무사회도 힘을 합쳐주길 바란다"고 말했다.

박영기 노무사회 회장은 "앞으로도 비정규직·플랫폼 노동·프리랜서 등 특수고용직(특고) 종사자들의 불안정한 노동환경 문제, 산업재해, 노사 갈등 같은 우리 사회의 현안들이 잘 해결될 수 있도록 경기도와 노무사회가 함께 노력해 나가자"고 화답했다.

노무사회는 2019년부터 ESG(환경·사회·지배구조) 요소에 적합한 국가기관, 공공기관, 기업 등에 포상을 해왔다. 노무사회는 이날 경기도청을 시작으로 제주특별자치도개발공사 등 3곳의 공공기관, 1곳의 민간 기업을 각각 방문해 시상할 예정이다.

