현대차 캐스퍼, 14일부터 온라인 사전예약

[아시아경제 최대열 기자] 현대자동차가 오는 14일부터 첫 경형 스포츠유틸리티차(SUV) 캐스퍼의 사전 계약을 받는다.

현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 208,500 전일대비 4,500 등락률 -2.11% 거래량 780,270 전일가 213,000 2021.09.09 15:30 장마감 관련기사 현대차, 차량용 반도체 부품 수급 차질…아산공장 가동 중단코스피, 외인·기관 매도에 '3160선' 하락 마감..."美 경기둔화 우려에 투심 위축"총수 직접 소매걷은 '국가대표' 협의체…"수소 생태계 경쟁력 높일것"(종합) close 는 이날 캐스퍼 전용 웹사이트에 ‘14일부터 캐스퍼 얼리버드 예약이 시작된다’고 공지했다. 이날부터 사이트에서 사전계약을 받는다는 뜻으로 풀이된다.

캐스퍼는 현대차가 2002년 아토스 단종 이후 19년 만에 선보이는 경차다. ‘광주형 일자리’ 사업으로 탄생한 현대차의 첫 경형 SUV로 광주글로벌모터스(GGM)가 위탁생산하고 현대차가 판매한다.

현대차는 캐스퍼를 고객직접판매(D2C), 즉 온라인으로 판매할 예정이다. 14일 사전계약에 이어 이르면 이달 말 정식 출시될 전망이다.

가격은 아직 공개되지 않았다. 업계에서는 1000만원 초·중반대에서 시작해 주력 모델은 1000만원 중반대가 될 것으로 내다본다. 1.0 MPI(다중분사)가 탑재된 기본 모델과 1.0 T-GDI(터보 직분사)가 탑재된 액티브 모델(터보 모델)로 출시된다.

