오후6시까지 서울 569명 확진…동시간대 최다

[아시아경제 최대열 기자] 9일 0시부터 오후 6시까지 서울에서 집계한 코로나19 확진환자가 569명으로 집계됐다고 시가 밝혔다. 같은 시간대 중간집계치 가운데 가장 많은 수준이다.

앞서 하루 기준 신규 확진자가 가장 많았던 때는 지난달 31일로 당시 하루 동안 665명, 오후 6시까지 18시간 동안은 565명이었다. 하루 전인 8일은 하루 기준 신규 환자가 542명, 오후 6시까지가 547명이었다.

서울의 하루 확진자 수는 4차 유행이 시작된 이래 급격히 불어나고 있는 가운데 이달 들어선 더 가팔라졌다. 코로나19 사태 후 처음으로 7일(671명)과 8일(667명) 모두 600명을 넘겼다.

이날 오후 6시 기준 서울의 신규 확진자 가운데 주요 집단감염에서 추가된 사례는 송파구 가락농수산물종합도매시장 16명, 은평구 학원 4명, 은평구 종교시설 3명, 강남구 음식점 2명 등이다. 집단감염으로 관리되지 않는 선행 확진자 접촉 감염 사례가 291명, 감염경로가 불명확해 조사 중인 사례는 240명이다.

