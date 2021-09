中 게임업체, 당국 소집령에 주가 급락..."신규 서비스 발급 중단" 통보(종합)

"청소년 게임시간 규제 이행" 촉구

신규서비스 발급도 한동안 중단 통보

[아시아경제 이현우 기자] 중국정부가 텐센트, 넷이즈 등 중국 내 대형 게임업체들을 일제히 소집해 미성년자 게임 제한 규정을 철저히 준수하라고 요구했다는 소식에 게임업체들 주가가 급락했다. 중국 당국은 당분간 신규 게임 판호(중국 내 게임 서비스 허가) 발급도 없을 것이라 통보했던 것으로 알려졌다.

9일 홍콩증권거래소에서 중국 최대 게임업체인 텐센트의 주가는 전장대비 8.48% 급락했고 알리바바(-5.79%), 넷이즈(-11.03%), 메이퇀(-4.75%),콰이서우(-6.90%) 등 주요 게임업체 주식들도 급락했다. 이날 핵심 기술주 동향을 반영하는 홍콩테크지수가 4.52% 폭락한 가운데 홍콩 증시의 대표 지수인 항셍지수도 2.30% 하락 마감했다.

이날 중국 대형 게임업체들의 주가 폭락을 이끈 것은 당국의 규제 소식이었다. 인민일보에 따르면 공산당 중앙선전부, 국가신문출판서 등 4개 기관은 앞서 전날 텐센트와 넷이즈 등 주요 게임업체, 게임 계정 거래 플랫폼, 게임 방송 플랫폼 등을 상대로 '웨탄(예약면담)'을 했다. 웨탄은 정부 기관이 감독 대상 업체나 기관을 불러 질타하고 시정을 요구하는 행위를 일컫는다.

중국 당국은 게임업체들과의 웨탄에서 "미성년자 온라인게임 시간제한을 철저히 하고 어떤 형식으로라도 미성년자에게 온라인 게임 대여·판매 서비스를 제공해서는 안된다"고 요구한 것으로 알려졌다. 앞서 중국 당국은 지난달 30일 청소년의 온라인 게임 시간을 일주일에 3시간으로 제한한 바 있다. 게임 회사들은 18세 미만 청소년이 월요일부터 목요일까지 게임을 하도록 허용해서는 안된다. 청소년들은 금요일부터 일요일까지 매일 오후 8시부터 9시, 1시간 동안만 게임을 할 수 있다.

중국 당국은 온라인 게임 콘텐츠에 대한 심의 강화도 요구한 것으로 알려졌다. 그러면서 "잘못된 가치관이 들어있거나 음란하고 잔인한 내용은 엄금하며 배금주의, 여성스러운 남자(냥파오), BL(남자 동성애 소재) 등의 불량 문화를 단호히 배격해야 한다"고 촉구했다. 또한 게임 내 지출에 대한 관리를 강화하고 게임 중독을 유도하는 각종 게임 규칙도 바꿔야 하며, 연예인이 모델로 나오는 것을 포함한 게임 광고도 엄격히 관리해야 한다고 지시했다.

아울러 업계 내 부당 경쟁을 막고 과도한 집중이나 독점을 방지해야 한다면서 게임 업체들이 금전만 추구하거나 이용자 유입량만을 좇는 잘못된 경향을 단호히 억제하라고 요구했다. 텐센트와 넷이즈 등 중국 게임업체들은 콘텐츠 심의와 관리를 더욱 강화하는 것을 포함해 당국의 요구를 잘 이행하겠다고 밝힌 것으로 알려졌다.

이와함께 중국당국은 새로운 게임 서비스 허가도 한동안 중단할 것으로 알려졌다. 홍콩 일간 사우스차이나모닝포스트(SCMP)는 "이번 웨탄에서 당국이 신규 온라인 게임 판호 발급을 중단하겠다는 방침을 업체 측에 알렸다"면서 "이번 조치가 게임 업계에 새로운 타격이 될 것"이라고 보도했다.

이현우 기자 knos84@asiae.co.kr