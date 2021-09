[아시아경제 최대열 기자] 코스닥시장본부는 큐브앤컴퍼니 큐브앤컴퍼니 043090 | 코스닥 증권정보 현재가 2,300 전일대비 30 등락률 +1.32% 거래량 110,952 전일가 2,270 2021.09.09 15:30 장마감 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스닥-3일브이티지엠피, 70억원 규모 큐브엔터테인먼트 주식 취득‘이용료 없는 카카오톡 종목 추천’, 화제 close 를 불성실공시법인으로 10일 지정키로 했다고 9일 밝혔다.

최대열 기자 dychoi@asiae.co.kr