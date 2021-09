[아시아경제 최대열 기자] 엔케이물산 엔케이물산 009810 | 코스피 증권정보 현재가 1,325 전일대비 305 등락률 +29.90% 거래량 5,898,793 전일가 1,020 2021.09.09 15:30 장마감 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스피-8일[e공시 눈에 띄네] 코스피-3일조정 끝난 “두산중공업” 다음 타자 나왔다! 그중에서도 대장 株! close 은 타법인 증권을 취득하기 위해 10억여원을 마련하는 제3자배정 유상증자를 결정했다고 9일 공시했다.

최대열 기자 dychoi@asiae.co.kr