삼표그룹-아모레퍼시픽, 서울 종로구에 벤치 8개 기부

[아시아경제 김종화 기자] 삼표그룹은 지난 6일 자원순환의 날을 맞아 아모레퍼시픽과 협업 제작한 초고성능 콘크리트(UHPC) 벤치 8개를 서울시 종로구청에 기부했다고 8일 밝혔다.

벤치 기부는 종로구가 추진 중인 '벤치 더 놓기 프로젝트'에 공감한 두 기업의 협업으로 이뤄진 것으로 지난해에 이어 이번이 두 번째다. 삼표산업 기술연구소가 제작을 총괄했고, 아모레퍼시픽이 디자인했다. 삼표그룹의 UHPC와 아모레퍼시픽의 플라스틱 화장품 공병이 벤치 제작에 활용됐다.

이번 벤치는 지난해 벤치는 등받이가 없는 무채색의 직사각형 형태에서 등받이가 추가되고 편안하고 안정감을 주는 유채색으로 업그레이드 됐고, 시민들이 많이 찾는 창덕공원에 설치됐다.

삼표그룹 관계자는 "기부 벤치가 시민들의 휴식 공간으로 사랑 받길 바란다"면서 "그룹은 벤치 기부를 비롯해 앞으로도 다양한 사회공헌 활동을 지속해서 추진할 것"이라고 전했다.

