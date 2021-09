日 코로나19 긴급사태 이달말까지 연장...도쿄 3차 연장

[아시아경제 이현우 기자] 일본정부가 수도 도쿄 등에 선포된 코로나19 대응을 위한 긴급사태를 또다시 연장한다고 발표했다. 도쿄의 경우에는 연이어 3번째로 긴급사태가 연장됐다. 긴급사태가 장기간 이어짐에도 코로나19 확산세가 좀처럼 꺾이지 않으면서 방역당국의 고심이 깊어지고 있는 것으로 알려졌다.

9일 NHK에 따르면 이날 스가 요시히데 일본 총리 주재로 열린 코로나19 대책본부 회의에서 긴급사태 등 코로나19 특별방역 조치를 이달말까지로 연장 시행하기로 결정했다. 현재 일본 전국 47개 도도부현(광역자치단체) 중 도쿄를 비롯해 21곳에 오는 12일까지 내려져있던 긴급사태는 연장 시행된다.

이 가운데 긴급사태에 준하는 '만연방지 등 중점조치'(이하 중점조치)로 전환키로 한 미야기, 오카야마 등 2곳을 제외하고 도쿄, 오사카 등 19개 지역의 긴급사태가 이달 말까지 연장됐다. 이와함께 중점조치 대상인 12개 지역 중에는 6곳만 해제하고 나머지 지역의 중점조치 기간을 이달 말까지로 늘렸다. 이로써 긴급사태 지역은 21곳에서 19곳으로, 중점조치 적용 대상은 12곳에서 8곳으로 조정됐다.

일본 정부는 신규 감염자가 감소하는 추세이지만 여전히 의료기관 운영에 압박을 주는 점을 고려해 이같이 결정했다. 올림픽을 앞두고 있던 지난 7월 12일 제4차 긴급사태가 발효된 수도 도쿄는 연거푸 3차례 연장되면서 81일 동안이나 긴급사태 상황이 이어지게 됐다.

긴급사태는 일본의 행정수반인 총리가 전염병 확산을 막는 수단으로 특별법에 따라 선포하는 최고의 방역 조치다. 발효 지역에선 광역단체장이 외출 자제 요청 외에 음식점 영업시간 단축 및 휴업 요청·명령, 주류판매 제한 조치 등을 취할 수 있고, 이에 응하는 업소는 일정한 보상금을 받는다.

긴급사태가 반복·연장되면서 피로감이 커져 유동 인구 억제를 통한 감염 확산 방지 효과를 기대하기 어렵게 됐다는 지적이 계속 나오고 있다. 이에 따라 일본 정부는 백신 접종률이 높아진 상황을 반영해 긴급사태 발효·해제의 판단 기준을 신규 확진자 중심에서 의료 체제 부담 수준에 중점을 두는 방식으로 바꾸기로 했다.

이렇게 되면 이달 말로 연장된 긴급사태 시한을 앞두고 신규 확진자가 일정 규모 이상 나오더라도 감소 추세를 보이면서 중증자 등 입원 대상 감염자가 줄어 의료기관 부담이 경감될 경우 긴급사태 해제가 가능할 것으로 예상된다. 이를 두고 스가 총리가 이달 말 퇴임 전에 긴급사태 해제 선언을 하고 물러나기 위한 조치라는 지적도 나오고 있다.

