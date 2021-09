LG, 추석 앞두고 협력사 납품대금 6200억원 10여일 조기 지급

[아시아경제 김혜원 기자] LG그룹은 추석 명절을 맞아 코로나19 장기화로 어려움을 겪고 있는 중소 협력회사들의 원활한 자금 운용을 돕기 위해 6200억원 규모의 납품 대금을 조기 지급한다고 9일 밝혔다.

LG전자 LG전자 066570 | 코스피 증권정보 현재가 141,500 전일대비 2,500 등락률 -1.74% 거래량 955,728 전일가 144,000 2021.09.09 15:30 장마감 관련기사 LG전자, 2030년까지 재활용 플라스틱 60만t 사용 목표LG전자, 자동차 SW 기능안전 점검 국제공인자격 획득미래에셋, CJ대한통운과 신성장펀드 조성…국내외 유망 스타트업 투자 close , LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 748,000 전일대비 8,000 등락률 -1.06% 거래량 313,846 전일가 756,000 2021.09.09 15:30 장마감 관련기사 LG화학·쿠팡, 배송 플라스틱 폐기물 재활용 '맞손'코스피, 외인·기관 팔자에 '3160선' 약세...카카오·네이버 당국 규제로 급락[클릭 e종목]"LG화학, 배터리 이외 추가적 모멘텀 중요…목표가 9%↓" close , LG유플러스를 비롯한 8개 계열사는 예정 지급일보다 최대 10여일 앞당겨 추석 연휴 전에 모두 지급할 계획이다.

LG그룹은 명절을 앞두고 협력회사들의 각종 원자재 대금, 상여금과 임금 지급 등으로 일시적으로 가중되는 자금 부담을 줄이는 데 도움이 될 것으로 기대하고 있다.

LG그룹 계열사들은 2, 3차 협력회사들이 추석 자금 부족으로 어려움이 없도록 1차 협력회사도 납품 대금을 앞당겨 지급할 수 있도록 권장할 방침이다. LG전자의 1차 협력회사가 지난해 상생 결제 시스템을 통해 2차 이하 협력회사에 지급한 금액은 5317억원으로, 이는 국내 기업 가운데 최대 규모였다.

LG그룹 계열사들은 사업장별로 지역 소외 이웃에 생활용품, 식료품과 같은 생필품을 전달하는 등 다양한 나눔 활동도 전개한다.

LG화학은 여수, 나주공장을 중심으로 인근 지역 자활센터, 다문화 가정 지원센터 등 사회복지 시설에 명절선물과 생활용품을 전달하고 주거환경이 열악한 세대의 집 수리를 지원한다. LG생활건강은 사회복지공동모금회 등을 통해 수도권과 충청, 부산 등에 거주하는 돌봄이 필요한 여성과 노인, 청소년 등에게 생활용품과 화장품을 전달할 예정이다. LG이노텍은 평택, 구미 등 5개 사업장에서 장애 이웃, 홀몸 어르신 등을 대상으로 명절음식과 생활용품, 공기청정기 등을 지원할 계획이다.

김혜원 기자 kimhye@asiae.co.kr