광주서부교육청 ‘아·무·말 대잔치’ 사업 추진

[아시아경제 호남취재본부 조형주 기자] 광주서부교육지원교육청이 지난 8일 직원 간 소통 및 화합을 위한 ‘아·무·말(아야!! 무슨 말이라도 해봐야~!) 대잔치’ 사업의 일환으로 ‘아·무·말 음악방송’을 처음 진행했다.

9일 광주서부교육청에 따르면 ‘아·무·말 대잔치’ 사업은 코로나19 장기화에 따른 업무피로도 가중 등 어려운 상황 속에서 직원 간 심리·정서적 안전망 구축 및 수평적 상호존중의 배려 문화 형성을 위해 지난 8월 중 추진됐다.

청내 모든 직원이 자유롭게 하고 싶은 말을 글로 표현할 수 있는 소통창구로 ‘아·무·말 대잔치 소통함’을 마련했다. 직원들은 형식에 구애받지 않고 미담사례, 요구·건의사항 등을 작성하면 된다.

소통함 내 사연은 매월 1회 둘째 주 수요일 ‘아·무·말 음악방송’을 통해 직원 간 공유된다. 음악방송은 즐겁고 활기찬 직장 분위기 조성에 도움을 줄 것으로 기대된다.

또 건전한 비판과 직원 간 단합유도를 위해 소개된 사연 중 ‘아·무·말 베스트’를 월별로 선정키로 했다.

오는 12월에는 ‘올해의 아·무·말 베스트’를 선정해 시상할 계획이다.

지난 8일 첫 실시한 ‘아·무·말 음악방송’에서는 8월 중 접수된 ▲당직실 환경개선 ▲전화통화연결음 서비스 등 건의사항 11건이 소개됐다. 그 중 4건은 즉시 조치했고, 당직실 공기청정기 배치 등은 예산 확보 후 하반기에 추진할 예정이다.

유경아 학교운영지원과 총무팀장은 “코로나19 장기화로 인한 외부 활동 제한, 소통 기회 축소로 무기력증을 호소하는 직원들에게 도움을 주기 위해 이번 ‘아·무·말 대잔치 사업’을 기획하게 됐다”고 밝혔다.

박주정 교육장은 “‘아·무·말 대잔치 소통함’을 통해 수합된 직원들의 이야기를 언제 어디서든 소중히 생각하고 귀 기울이겠다”며 “앞으로도 우리 지원청은 즐겁고 활기찬 직장 분위기를 조성해 구성원들과 함께 청렴한 조직 문화 확산을 위해 최선을 다하겠다”고 말했다.

