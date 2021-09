[아시아경제 최대열 기자] RFHIC RFHIC 218410 | 코스닥 증권정보 현재가 33,600 전일대비 50 등락률 -0.15% 거래량 137,341 전일가 33,650 2021.09.09 15:30 장마감 관련기사 '피크 아웃' 공포…이익 높아진 외국인 과매도 종목에 집중하라 [e공시 눈에 띄네] 코스닥-26일[이번 주 유상증자] 7월 둘째 주 공모 일정 close 는 사옥신축을 위해 CJ대한통운으로부터 과천 문원동에 있는 건물을 464억여원에 취득하기로 했다고 9일 공시했다.

