얍엑스, 포토레지스트용 핵심소재 국산화 개발기업 ‘테크늄’ 인수

[아시아경제 박형수 기자] 코스닥 상장사 얍엑스가 테크늄을 인수했다. 테크늄은 반도체 공정에서 일본 업체가 독점했던 고순도 포토레지스트용 핵심소재 양산 기술 국산화에 성공한 업체다. 테크늄의 연구개발(R&D) 경쟁력과 얍엑스의 제조 기술력을 더하면 시너지 효과를 낼 것으로 기대했다.

얍엑스는 9일 유상증자 참여 및 신주인수권부 사채(BW) 취득 방식으로 테크늄 지분 총 54.02%를 취득해 최대주주 지위 및 공동경영권 확보에 대한 상호 협의를 마쳤다고 밝혔다.

얍엑스가 인수한 테크늄은 2019년 설립한 정말화학 소재 개발업체다. 반도체 공정에 활용되는 포토레지스트용 핵심 소재를 공급하고 있다. 국내 대기업을 중심으로 반도체 소재 국산화 바람이 일고 있는 최근 얍엑스는 반도체 필수 공정으로 손꼽히는 테크늄의 포토레지스트 핵심소재 자체 양산 기술을 활용해 반도체 산업 경쟁력 강화에 나서겠다는 방침이다.

테크늄은 지난해 2차전지용 ‘다기능성 전해액 첨가제’를 개발했다. 해당 제품은 지난해 연구개발 및 시제품 생산을 마치고 올해부터 공급하고 있다. 테크늄의 신성장사업 주력 제품인 2차전지용 ‘다기능성 전해액 첨가제’가 HF스캐벤저, 전극보호제, 가스 억제 등 기존 특수목적성 2차전지용 첨가제와 달리 다기능성으로 개발했다. 높은 효율성과 가격 경쟁력을 강점 삼아 개발 과정에서부터 관심을 받고 있다.

얍엑스는 테크늄 인수를 통해 반도체 포토레지스트 및 2차전지 산업 부문의 차별화된 R&D 경쟁력을 내재화한다. 자체 보유한 직접 제조 체계와 접목하기로 했다. 테크늄의 IT산업 신소재 연구개발 경쟁력이 얍엑스의 제조 기술력으로 이어질 수 있도록 특허의 공동 보유 절차를 거치는 등 다각적 방면에서 신성장동력을 넓혀간다는 계획이다. 양사 간 사업 시너지 극대화를 위해 테크늄 백용구 대표가 얍엑스 연구소장직도 겸임하게 된다.

최시명 얍엑스 대표는 “테크늄 인수를 기점으로 얍엑스는 반도체 포토레지스트와 2차전지, 디스플레이 등 국내 주요 IT 산업 부문별 핵심 소재의 트렌드를 주도하는 원천기술 확보와 제조 경쟁력 체제를 보유하게 됐다”고 말했다.

박형수 기자 Parkhs@asiae.co.kr