법원, '남산 3억원' 위증 혐의 신상훈·이백순 무죄 선고

"공범인 공동피고인 증인적격 없다"고 판단… 기존 대법원 입장에 배치

[아시아경제 최석진 법조전문기자] '남산 3억원' 사건과 관련된 위증 혐의로 재판에 넘겨진 신상훈 전 신한금융지주 사장과 이백순 전 신한은행장이 1심에서 무죄를 선고받았다.

두 사람의 증언이 허위인지 여부를 떠나 공범관계이자 공동피고인이었던 두 사람은 서로의 재판에서 증인 자격이 없다는 취지다. 이는 공범인 공동피고인이라도 소송절차가 분리된 경우 다른 피고인에 대해 증인 자격이 있다는 종래 대법원 판결과 배치되는 판결이다.

서울중앙지법 형사8단독 최창훈 부장판사는 9일 위증 혐의로 기소된 신 전 사장과 이 전 행장에게 각각 무죄를 선고했다.

최 부장판사는 "공범 관계에 있는 공동피고인은 다른 공동피고인에 대해 증인이 될 수 없다"고 이유를 밝혔다.

그는 "법원은 형사소송법상 피고인의 권리가 실현될 수 있도록 재판 실무를 운영하는 것이 바람직하다"며 "공범인 공동피고인을 다른 공동피고인에 대한 증인으로 신문하는 현재의 재판 실무는 재고돼야 한다"고 지적했다.

이어 "공범인 공동피고인을 변론이 분리되고 신문할 경우 그 신문은 상대방의 공소사실에 한정돼야 하지만, 자신의 범죄사실에 관해 신문을 받는 경우도 다반사여서 그 경계가 매우 모호하다"고 덧붙였다.

두 사람은 2010년 9월 라응찬 전 신한금융지주 대표의 횡령·배임 사건에 연루돼 재판에 넘겨져 신 전 사장은 벌금 2000만원, 이 전 행장은 징역 1년 6개월에 집행유예 2년을 각각 확정받았다.

그런데 재판 도중' 신한은행 측이 이명박 전 대통령의 축하금 명목으로 이 전 대통령의 형인 이상득 전 의원 측에 3억원을 전달했다'는 이른바 '남산 3억원' 의혹이 불거졌다.

2018년 법무부 산하 검찰과거사위원회의 권고에 따라 세 사람의 위증 혐의에 대한 수사가 시작됐고, 검찰은 라 전 대표를 불기소한 반면, 신 전 사장과 이 전 행장은 불구속 기소했다.

신 전 사장은 남산 3억원 보전을 사전에 지시하고도 '사후에 보고 받았고 2008년 경영자문료 증액은 이 명예회장의 대통령 취임식 행사 참석 때문'이라고 위증한 혐의를 받고 있다.

이 전 은행장은 2009년 4월 이희건 명예회장의 경영자문료 존재를 알면서도 '2010년 9월 신한은행 고소 직전까지 몰랐다'고 허위 증언한 혐의를 받고 있다.

최석진 법조전문기자 csj0404@asiae.co.kr