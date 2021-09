㈜케이엔씨테크 후원

[아시아경제 호남취재본부 조형주 기자] 남부대학교 지역아동센터광주지원단은 9일 광주광역시 동구자원봉사센터를 통해 ㈜케이엔씨테크의 후원을 받아 동구 지역아동센터를 이용하는 아동에게 후원금 120만원을 전달했다고 9일 밝혔다.

㈜케이엔씨테크에서는 동구 지역아동센터 이용 아동을 위해 월 10만원씩 1년 동안 후원을 지원하겠다고 뜻을 밝혔다.

동구지역아동센터를 이용하는 아동 중 복지혜택을 받지 못하는 사각지대에 놓인 아동 2명을 장학생으로 선정했다.

㈜케이엔씨테크 대표는 “장학금을 받는 아이들이 희망을 갖고 자신의 꿈을 펼쳐나가는데 조금이나마 보탬이 될 수 있었으면 좋겠다.”고 말했다.

최강님 지역아동센터 광주지원단장은 “코로나19 상황으로 어려움을 겪고 있는 아동에게 장학금을 전달하게 됨으로서 아동과 가족들에게 큰 힘이 될 것 같다.”고 말했다.

