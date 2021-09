유은혜 "조국 딸 입학취소, 절차 하자 없는지 지켜볼 것"

[아시아경제 김서현 기자] 유은혜 사회부총리 겸 교육부 장관이 조국 전 법무부 장관 딸의 부산대 의학전문대학원 입학취소 처분과 관련해 "처분 확정을 위한 행정절차가 하자 없이 진행되는지 지켜보겠다"고 밝혔다. 부산대의 입학취소 결정 뒤 유 부총리가 이 사안에 대해 공개적으로 언급한 것은 이번이 처음이다.

9일 열린 국회 예산결산특별위원회 비경제분야 부별심사에서 더불어민주당 일부 의원들은 부산대의 입학 취소 결정을 문제 삼았다. 대법원 최종 판결도 나오지 않았는데 무슨 이유로 입학을 취소하느냐는 것이 주요 골자다.

이날 질의에 나선 신정훈 의원 등은 "관련 소송이 진행 중인데 입학 취소된 사례가 얼마나 되느냐"며 "교육정책이 정치권의 여론몰이식 마녀사냥에 휘둘리는 것 아닌가"라고 비판했다.

이에 답변에 나선 유 부총리는 "조씨에 대한 처분은 '확정' 처분이 아닌 '예정' 처분이기에 당사자 소명 기회를 보장하는 청문절차 등을 앞으로 진행해가야 한다"고 설명한 뒤 "학사 운영을 포함, 행정 처분을 할 때는 근거가 명확하고 절차상 흠결이 없어야 하기에 이것이 잘 지켜지는지를 보겠다"고 말했다.

앞서 유 부총리는 지난 3월 조씨의 의전원 부정 입학 의혹과 관련해 부산대에 조사를 지시했다. 부산대는 약 5개월 간 관련 의혹을 조사한 뒤 지난달 24일 조씨 입학 취소 결정 예정 처분을 내렸다. 고려대 또한 조씨의 입학취소 여부를 검토하고 있다.

이에 여권 일각에서는 문제의 책임을 유 부총리에게 돌리는 목소리가 나온 바 있다. 추미애 전 법무부 장관은 유 부총리를 겨냥해 "장관이 대학 교육의 부정부패에는 손도 못 대면서, 조씨에 대해서는 법원의 심판이 남아 있는데도 입학을 취소할 수 있다는 주장은 눈과 귀를 의심할 정도였다"라고 지적했다. 유 부총리가 '무죄추정의 원칙'을 부정했다며 그에 대한 고발을 요청하는 청와대 청원글도 올라왔다.

김서현 인턴기자 ssn3592@asiae.co.kr