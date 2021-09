[아시아경제(대전) 정일웅 기자] 특허청은 9일 김용선 특허청 차장이 경기도 성남시 소재 SK바이오사이언스를 찾아 ‘mRNA 백신’ 특허분석 설명회를 가졌다고 밝혔다. 설명회는 mRNA 백신 생산 공정별 주요기술과 핵심특허, 분쟁현황 등을 분석한 결과를 공유하고 백신 개발·생산과정에서 예산되는 공정별 특허 이슈를 짚어보는 시간으로 진행됐다. 김 차장이 설명회를 마친 후 SK바이오사이언스 관계자의 안내를 받으며 백신 연구개발 현장을 둘러보고 있다. 특허청 제공

정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr