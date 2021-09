[아시아경제 최대열 기자] 에스디생명공학 에스디생명공학 217480 | 코스닥 증권정보 현재가 4,235 전일대비 115 등락률 -2.64% 거래량 33,982 전일가 4,350 2021.09.09 15:30 장마감 관련기사 감사합니다. “인바이오젠”으로 터졌습니다! 후속株 또 갑니다!에스디생명공학, 허닭과 건강기능식품 사업 업무협약 체결[e공시 눈에 띄네] 코스닥-28일 close 은 관리조직일원화 등을 위해 지분 100%를 가진 에스디프렌즈를 흡수합병하기로 했다고 9일 공시했다.

최대열 기자 dychoi@asiae.co.kr