中 텐센트 등 게임업체, 당국 규제준수 경고에 일제히 주가 폭락

텐센트 6%, 넷이즈 7% 이상 폭락

中 당국 "미성년자 시간제헌 철저히 할 것"

[아시아경제 이현우 기자] 중국 당국이 게임업체들을 대상으로 미성년자 게임 규제를 엄격히 이행할 것을 촉구한 사실이 알려지면서 중국의 텐센트 등 게임기업 주가가 일제히 폭락했다.

9일 홍콩증권거래소(HKEX)에서 중국 최대 게임업체로 알려진 텐센트 홀딩스의 주가는 전장보다 6% 이상 폭락 중이다. 또다른 대형 게임업체 넷이즈도 장중 7.4%이상 급락해 거래되고 있다. 모바일 게임유통사 빌리빌리 역시 7% 넘게 하락했다. 이날 홍콩 증시에 상장된 주요 중국 게입업체들은 개장 이후부터 급락세를 보였다.

중국 당국이 게임업체들을 소환해 미성년자 게임 규제 준수를 엄격히 이행할 것을 주문했다는 소식에 관련주가 일제히 폭락한 것이다. 앞서 신화통신에 따르면 전날 중국 중앙선전부, 국가신문출판서, 국가인터넷정보판공실, 문화관광부는 텐센트, 넷이즈 등 중국 온라인 게임 관련 업체를 소환해 '웨탄(예약면담)'을 가졌다. 웨탄은 중국정부 기관이 업체나 기관들을 소환해 질타하고 시정을 요구하는 행위를 의미한다.

중국 당국은 게임업체와 플랫폼업체에 "미성년자 온라인게임 시간제한을 철저히 하고 어떤 형식으로라도 미성년자에게 온라인 게임 대여·판매 서비스를 제공해서는 안된다"고 강조했다고 신화통신은 전했다. 앞서 중국 당국은 지난달 30일 만 18세 미만 청소년들의 온라인 게임 시간을 일주일당 3시간으로 제한한다고 발표한 바 있다.

이와함께 이날 중국 관영 증권일보가 메타버스 분야 투자에 대해 경고하며 관련 주가도 곤두박질쳤다. 증권일보는 이날 논평을 통해 투자자들에게 메타버스를 맹목적으로 매수하지 말라고 경고하면서 투자자들이 "결국 눈물을 흘릴 것"이라고 밝혔다. 이번 논평은 최근 선전 중칭바오 인터랙션 네트워크 등 메타버스 관련 기업 주가가 급등한 가운데 나왔다. 이날 논평이 나오자 중국 메타버스 관련 기업 원더쉐어 테크놀로지와 고어텍은 각각 11.2%, 9% 급락했다.

