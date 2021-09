현실 속 D.P. 해병대서 후임병 시거잭으로 지지고 폭행

[아시아경제 영남취재본부 이상현 기자] 최근 해병대에서 선임병 여럿이 후임병 한 명을 상대로 팔을 시거잭으로 지지고 폭행하는 등 가혹 행위를 벌인 사실이 알려졌다.

9일 ‘육군훈련소 대신 전해드립니다’에는 해병대에 복무 중인 동생이 선임병 4명으로부터 가혹 행위를 당했다는 글이 올라왔다. 작성자 A씨는 “이 일이 꼭 알려졌으면 좋겠어서 제보한다”고 밝혔다.

A 씨는 “동생이 지금 해병대에서 근무 중인데 선임병 4명이 복부 가격, 인격 모독, 차량에 있는 시가잭(자동차 전원 공급 단자)으로 팔을 지지는 등 안 보이는 곳만 치밀하게 때려 증거를 남기지 않으려고 한다”고 말했다.

A씨의 동생은 선임병 4명으로부터 정강이 걷어차기, 복부 가격, 야구방망이로 구타, 뺨 가격, 인격 모독, 차량에 있던 시거잭(자동차 전원 공급단자)으로 팔 지지기 등 가혹 행위를 당했다.

A씨는 “선임병들은 동생의 안 보이는 곳만 치밀하게 때려서 증거를 남기지 않으려 했다”며 “수없이 많은 만행을 저지른 이들은 현재 군 내부에서 징계를 받고 있는데, 앞에서만 미안하다고 반성의 말을 할 뿐 안 보이는 곳곳에서는 더 심하게 괴롭혔다”고 말했다.

그는 “어머니도 이 소식을 듣고 온종일 내 앞에서 오열하셨다. (선임병들은) 실수를 해서 그렇다고 하는데, 그래도 그렇게까지 해야 할 이유가 있었나 싶다”고 성토했다. 그러면서 “옆에서 방관하던 병사들도 문제가 있다”고 지적했다.

A씨는 “나도 해병대를 전역한 군필자이지만, 도저히 말이 안 되는 상황들이 2021년 현재 일어나고 있다. 군대 내 악습은 전혀 사라지지 않았다. 너무 화가 치밀어 오른다”며 “반성 여부를 떠나 절대 선처하지 않고 무슨 수를 써서라도 강도 높은 처벌을 받게 하고 싶다”고 강조했다.

그는 “내 동생은 실무로 간지 이제 한 달여밖에 되지 않았고 청소시간에 맨손으로 소변기를 청소할 정도로 열심히 군 생활을 했다”며 “매번 힘들다고 할 때마다 내가 할 수 없는 게 아무것도 없는 현실이 너무 가슴이 아프다. 제발 이 일이 널리 퍼져서 공론화가 됐으면 한다”고 덧붙였다.

이 같은 폭로에 해병대 측은 “해당 부대는 지난 8일 자체 부대진단 간 피해 장병이 지휘관에게 개별 면담을 신청해 관련 내용을 식별했고, 즉시 가해자와 피해 장병을 분리했다”고 밝혔다.

이어 “관련 사안은 현재 군사경찰에서 조사 중으로, 법과 규정에 따라 엄정하게 처리하겠다”며 “향후 유사 사건이 재발하지 않도록 해당 부대에 대한 특별 부대진단 및 병영문화혁신 활동을 추진하겠다”고 말했다.

한편 누리꾼들은 "(넷플릭스 드라마) 디피가 실제로 일어나고 있네"라는 반응을 보였다.

