함평군, 군민 생활 안정 ‘코로나 상생 국민지원금’ 신속 지원

건강보험료 기준 소득 하위 80%…1인당 25만 원 지원





[함평=아시아경제 호남취재본부 김춘수 기자] 전남 함평군은 코로나19 장기화로 경제적인 어려움을 겪는 군민의 생활 안정을 위해 ‘코로나 상생 국민지원금’을 지급한다고 9일 밝혔다.

지급 대상은 건강보험료 가구별 합산액이 소득 하위 80% 이하인 가구로, 1인 가구와 맞벌이 가구는 특례 기준이 적용된다.

다만, 재산세 과세표준 합계액이 9억 원을 초과하거나 지난해 금융소득이 2천만 원을 넘는 고액 자산가는 건강보험료 기준과 상관없이 지급 대상에서 제외된다.

지급기준에 따르면 함평군은 전체 군민의 약 96%인 30202명이 지원금 지급 대상에 해당하며, 1인당 25만 원씩 혜택을 받을 수 있다.

온라인 신청은 지난 6일부터 카드사 홈페이지, ARS 등을 통해 가능하며, 오프라인은 오는 13일부터는 주소지 관할 읍·면사무소를 방문해 신청하면 지역사랑상품권으로 받을 수 있다.

군은 대상자가 빠지지 않도록 마을 방송 및 담당 마을 공무원들을 동원해 지속해서 홍보활동을 하고 있으며, 장애인 등 거동이 불편한 주민들을 위해 ‘찾아가는 신청 서비스’를 운영할 예정이다.

이상익 군수는 “코로나로 힘든 시기에 군민들에게 조금이나마 도움이 될 수 있도록 지원금을 신속하게 지원할 예정”이라며 “지급대상자들이 빠지지 않도록 적극 홍보에 나서겠다”고 말했다.

호남취재본부 김춘수 기자 ks7664@asiae.co.kr