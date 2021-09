고양시, '정부 지원 사각지대' 업소에 100만 원씩 지원

10개 업종 대상 8000개 업소‥ 추석 연휴 전후 지급 예정

[아시아경제 라영철 기자] 경기 고양시는 "코로나 19로 운영난을 겪는 관내 8000여 곳 업소에 총 80억 원 규모의 '특별 휴업지원금'을 지급하겠다"고 9일 밝혔다.

대상은 그간 정부나 시에서 지원받지 못했지만, 경제적으로 큰 타격을 입은 10개 업종이다. 다만, 부정수급이나 방역수칙 위반으로 적발된 업소에는 지원금을 즉시 환수한다.

시는 ▲여행업 ▲화훼농가 ▲어린이집 ▲학교급식 공급 농가·업체 ▲버스·택시 종사자 ▲농촌체험·치유교육농장 ▲길벗 가게 ▲종교 시설 등 업소 당 100만 원씩 지급할 예정이다.

또한 올 2월 거리두기 2단계 기간과 4월 고양시 긴급 멈춤 방역기간 당시 집합 금지 조치가 내려졌지만 별도 지원을 받지 못했던 주짓수·킥복싱 체육관, 무도(장) 학원도 지원 대상에 포함했다. 이들 업소는 한 곳 당 200만 원씩 지급받는다.

시는 이달 민족 최대 명절인 추석을 앞두고 지급 시기를 최대한 앞당긴다는 방침이다.

