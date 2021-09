대한항공-아시아나, 말레이시아 기업결합 승인

한국·미국·EU·중국·일본 등 남아

[아시아경제 이동우 기자] 대한항공 대한항공 003490 | 코스피 증권정보 현재가 30,200 전일대비 500 등락률 -1.63% 거래량 2,121,048 전일가 30,700 2021.09.09 15:30 장마감 관련기사 [클릭e종목]"대한항공, 3분기 실적 기대치 상회 전망"대한항공, SK에너지와 '탄소중립항공유' 도입 협력대한항공, 12월까지 유급휴직 자체 지원…"고용안전 총력" close 은 최근 임의신고국가인 말레이시아 항공 위원회로부터 아시아나항공 인수 및 통합을 위한 기업결합승인을 받았다고 9일 밝혔다.

말레이시아 항공 위원회는 대한항공 대한항공 003490 | 코스피 증권정보 현재가 30,200 전일대비 500 등락률 -1.63% 거래량 2,121,048 전일가 30,700 2021.09.09 15:30 장마감 관련기사 [클릭e종목]"대한항공, 3분기 실적 기대치 상회 전망"대한항공, SK에너지와 '탄소중립항공유' 도입 협력대한항공, 12월까지 유급휴직 자체 지원…"고용안전 총력" close 의 아시아나항공 합병 추진이 재정적 어려움에 빠진 ‘회생불가기업’를 살리기 위한 것으로 양사의 합병이 말레이시아의 경쟁법을 침해하지 않는다고 언급했다.

대한항공 대한항공 003490 | 코스피 증권정보 현재가 30,200 전일대비 500 등락률 -1.63% 거래량 2,121,048 전일가 30,700 2021.09.09 15:30 장마감 관련기사 [클릭e종목]"대한항공, 3분기 실적 기대치 상회 전망"대한항공, SK에너지와 '탄소중립항공유' 도입 협력대한항공, 12월까지 유급휴직 자체 지원…"고용안전 총력" close 은 올해 1월14일 9개 필수신고국가 경쟁당국에 기업결합신고를 진행한 이래 터키, 대만 경쟁당국의 기업결합심사를 통과했다. 태국 경쟁당국으로부터 기업결합심의 종료를 알리는 통보도 받은 바 있다. 또 임의신고국가인 필리핀 경쟁당국으로부터 신고대상이 아니라 절차를 종결한다는 의견을 접수했다.

대한항공 대한항공 003490 | 코스피 증권정보 현재가 30,200 전일대비 500 등락률 -1.63% 거래량 2,121,048 전일가 30,700 2021.09.09 15:30 장마감 관련기사 [클릭e종목]"대한항공, 3분기 실적 기대치 상회 전망"대한항공, SK에너지와 '탄소중립항공유' 도입 협력대한항공, 12월까지 유급휴직 자체 지원…"고용안전 총력" close 은 "대한민국, 미국, 유럽연합(EU), 중국, 일본 등 나머지 필수 신고국가 경쟁당국의 추가 요청 사항에 적극 협조하며 승인을 기다리고 있다"며 "조속한 시일 내에 절차를 마무리해 아시아나항공 인수 절차를 마무리할 계획"이라고 말했다.

이동우 기자 dwlee@asiae.co.kr