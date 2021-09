천연가스 가격 7년래 최고치로 급등..."겨울철 앞두고 수급차질 우려"

주요생산시설 밀집한 멕시코만, 허리케인 피해 지속

美, 유럽 주도 탈원전·저탄소 기조에 동아시아도 수입 급증

[아시아경제 이현우 기자] 국제 천연가스 가격이 수요가 크게 늘어나는 겨울철을 앞두고 수급차질 우려가 확대되면서 7년만에 최고치까지 급등했다. 자연재해에 따라 주요 생산국들의 공급 차질이 지속되는 와중에 각국의 탈원전, 저탄소 환경정책이 천연가스 수요를 더욱 끌어올리면서 한동안 가격 급등세가 이어질 것이란 전망이다.

8일(현지시간) 블룸버그통신에 따르면 이날 뉴욕상업거래소에서 거래된 10월 인도분 천연가스 선물 가격은 전장대비 7.6% 급등한 100만BTU(열량단위)당 4914달러를 기록했다. 이는 지난 2014년 초 이후 7년만에 최고 수준이다. 천연가스 선물 가격은 올들어서만 전년대비 94% 급등해 지난 2000년 이후 연간 최대 상승폭을 기록하고 있다.

블룸버그통신은 "시장전문가들은 멕시코만 천연가스 생산시설의 가동 중단 장기화를 염려하고 있다"며 "아직 생산시설의 78%가 앞서 큰 피해를 입힌 허리케인 아이다 영향으로 가동이 중단된 상태이며, 미 서부지역 폭염으로 전기사용량이 급증한 점도 천연가스 수급 차질에 대한 우려를 자극했다"고 분석했다.

주요국의 탈원전, 저탄소 정책도 천연가스 수요를 크게 올리고 있다. CNBC에 따르면 미국과 유럽연합(EU)을 중심으로 탄소배출 규제가 강화되면서 이들 지역은 물론 중국과 한국, 일본 등 동아시아 주요국들의 천연가스 수입이 크게 늘어나고 있다.

미국 에너지관리청(EIA)의 집계에 따르면 올해 상반기 미국 천연가스 주요 수입국은 한국(13.4%), 일본(12.5%), 중국(12.4%) 등 모두 동아시아 국가들이 차지했다. 특히 한국과 일본은 탈원전 정책에 따른 전력난을 천연가스를 통한 발전력으로 대체하고 있다고 CNBC는 전했다.

한편 원자력발전소의 연료로 쓰이는 우라늄 선물 가격도 6년여만에 최고치를 기록했다. 이날 뉴욕상업거래소에서 우라늄 선물가격은 파운드당 40.25달러로 2014년 11월 이후 최고치를 기록했다. 우라늄 가격은 지난주 15%나 급등해 10여 년 만에 최대 주간 상승 폭을 기록하기도 했다.

우라늄 가격은 최근 유럽을 중심으로 발전용 우라늄의 수요 증가와 함께 최근에는 투자회사인 스프랏의 우라늄 현물 대량 구매 영향으로 상승폭을 더 키운 것으로 알려졌다. 스프랏은 올해 초 설립한 투자신탁을 통해 하루에 50만파운드의 우라늄을 구입하기도 하는 등 총 2400만파운드의 현물 우라늄을 확보했다고 최근 밝힌 바 있다.

이현우 기자 knos84@asiae.co.kr