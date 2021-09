윤석열, "선거 단골 정치 공작"‥ '고발 사주' 의혹 정면 돌파 의지

[아시아경제 라영철 기자] 윤석열 국민의힘 대선 경선 후보가 9일 강원도를 찾아 '고발 사주' 의혹과 관련해 "선거 때마다 등장하는 공작 정치에 불과하다"고 강하게 비판했다.

이날 오후 춘천에 있는 국민의힘 강원도당에서 열린 강원선거대책위원회 발대식에 참석한 윤 후보는 기자간담회에서 이같이 밝히고, "인터넷 매체를 통해 냄새나 풍기지 말고 진상을 명백히 확인해서 신속히 결론 내달라"며 정면돌파 입장을 분명히 했다.

이어 "과정을 보면 인터넷 매체가 치고 나가면 여권 정치인이 떠들고 검찰이 나서는 데 선거 때마다 등장하는 정치공작과 뭐가 다르나"며 거듭 비판했다.

윤 후보는 또, 검찰의 수사와 기소 분리 방안과 관련해 "기소와 수사는 말처럼 일률적으로 나눠질 수 없는 것이며 본래 분리가 안 된다"고 밝혔다.

그러면서 "수사와 기소를 분리하는 것은 검찰 개악 세력의 거짓 선동으로 볼 수밖에 없다"면서 "현장에서 벌어지는 사안을 중심으로 경찰에게 우선권을 주고, 검찰은 받아서 유죄 판결을 끌어낼 수 있도록 기소하는 역할을 하면 된다"고 강조했다.

윤 후보는 기자 간담회에 앞서는 춘천 명동 닭갈비 골목에서 강원권 국민의힘 국회의원들과 점심하고 원주로 이동해 소상공인들과 간담회를 갖는 등 강원도 민심 탐방을 이어갔다.

최근 각종 여론조사에서 같은 당 홍준표 후보의 맹추격을 받는 윤 후보는 이번 강원도 방문을 지지율을 끌어올리는 변곡점으로 삼겠다는 전략으로 전해졌다.

이날 윤 후보의 강원 방문에는 선대위원장을 맡은 이양수(속초·인제·고성·양양) 의원을 비롯해 캠프 조직본부장을 맡았던 이철규(동해·태백·삼척·정선) 의원, 국민의힘 의원들 중 최측근으로 꼽히는 권성동(강릉) 의원, 검찰 재직 때부터 친분이 두터운 유상범(홍천·횡성·영월·평창) 의원, 김진태 전 의원(춘천시 당협위원장) 등이 함께했다.

