김동연, '尹 고발사주 의혹'에 "흠집내기… 대선판 바꿔야 하는 사례"

"시간은 충분, 현재 安과 만날 계획 없어"

[아시아경제 박준이 기자] '제3지대' 대권주자 김동연 전 경제부총리 겸 기획재정부 장관이 야권 주자인 윤석열 전 검찰총장의 고발사주 의혹과 여권 주자 이재명 경기도지사의 무료 변론 논란에 대해 '남 흠집내기'라고 비판했다.

김 전 부총리는 9일 국회에서 기자회견을 열고 "대선판 바꾸자의 가장 대표적 사례가 이런 것들"이라면서 이같이 밝혔다.

다만 윤 전 총장의 의혹과 관련해선 "사실 규명이 필요하다"면서 "만약 사실이라면 국기를 흔드는 문제로서 엄중히 다뤄야 한다"고 주장했다.

이어 "그동안 대선 출마를 선언하지 않았기 콘텐츠 만으로 승부내겠다고 해서 남 얘기, 과거 이야기 안 했던 건데 이제 선언식을 했기 때문에 현안에 대해 적극적으로 입장을 밝힐 것"이라고 했다.

그는 이날 회견문에서도 "지금까지 대선판에 여러 아젠다나 의제를 두 단어로 요약하면 과거 얘기와 남 흠집내기다"라면서 "국민 여러분께 대한민국의 방향을 제시하기 위해 어떤 방법이 필요한지 토론이 이어지고 의제를 형성해야 한다"고 말했다.

한편 전날 유튜브 채널 '김동연TV'를 통해 대선 출마 선언을 한 김 전 부총리는 기존의 정당과 진영에 속하지 않은 채 독자 노선을 걷겠다는 뜻을 밝혔다. 이날 '간을 본다, 너무 늦었다는 평가를 받는다'는 질문에 대해 "간을 봤다면 어떤 상황에 몸을 싣거나 숟가락을 얹었을 것"이라면서 "시간은 충분하다고 생각한다. 소리 없는 지지와 반응이 아래로부터의 반란으로 이어져서 앞으로 큰 힘을 받을 것"이라고 자신했다.

또 안철수 국민의당 대표, 금태섭 전 의원 등 제3지대 인물들과의 연대 가능성에 대해선 "현재로서 안 대표와 만날 계획은 없다"면서 "다만 기득권공화국에서 기회공화국으로 바꾸는 대한민국의 미래를 논의하는 건전한 뜻을 가진 분들과 열린 마음으로 만날 것"이라고 밝혔다.

박준이 기자 giver@asiae.co.kr