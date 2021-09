"나 진짜 너무 싫어, 무서워"… 청주 여중생 유족 '증거 공개'

유족, 피해자와 제3의 친구가 나눈 대화 공개

"피해 입증할 중요한 증거… 검찰 제출 예정"

[아시아경제 나예은 기자] 지난 5월 충북 청주에서 숨진 여중생 2명 중 한 명이 성폭행을 당한 것으로 추정되는 증거가 또 공개됐다. 지난 5월 목숨을 끊은 여중생 A양과 B양은 같은 장소에서 숨졌는데, 두 명 모두 B양의 의붓아버지에게 성폭행을 당해 피해자 조사를 받던 중이었다.

9일 A양의 유족들과 충북지방법무사회는 청주 성안길에서 기자회견을 열어 A양이 성폭력 피해 당일 제3의 친구와 나눈 메신저 대화 내용을 공개했다. 유족이 공개한 증거에는 성폭행 피해 상황을 언급하는 내용과 신고 후 생겨날 일을 걱정하며 갈등하는 내용도 담겼다. 당시 방안 모습을 찍은 영상도 주고 받은 것으로 알려졌다.

해당 대화에 따르면 A양은 지난 1월17일 친구에게 "너무 충격적이고 당황스럽다", "나 진짜 무서웠어"라는 문자를 보냈다.

또 성범죄를 당한 지 일주일도 채 되지 않은 지난 1월22일 B양이 "내일 아빠가 술 먹자고 함. 너 우리 집에서 잘 수 있으면"이라고 메시지를 보냈다. A양은 거절했지만 며칠 뒤 B양은 다시 "오늘 우리 집에서 잘래?"라고 물었고, A양은 "아버지 계셔? 나 외박금지. 우리 집에서만 자야지"라고 답했다.

A양은 다른 친구와 고민을 나누면서 앞선 메시지를 보여준 뒤 "무서워서 어떻게 감"이라고 말했다. 친구가 가지 말라고 하자 A양은 "저 정도면 (성폭행 상황을) 기억하는 것 아니냐. 가야 해 말아야 해 물어보는 게 아니라 미친 것 아니냐고 얘기하려고 (B양에게 메시지를) 보냈다"고 말했다.

이어 "(당시 구토까지 했는데) '다신 걔 우리 집 데려오지 마', 이게 정상 아니냐. 어떻게 날 또 데려 오라 해"라며 불편한 기색을 드러냈고 "그날 너무 너무 너무 무서웠던 것 너도 알잖아. 나 진짜 그거 진짜 싫어"라며 두려움을 토로했다.

A양은 경찰 조사가 진행될 때도 피의자를 '나쁜 아저씨'로 칭하면서 적대감을 드러낸 것으로 알려졌다.

유족 측은 "추가 입수한 자료는 A양이 입은 피해를 입증할 중요한 증거가 될 것이다. 오는 13일 검찰에 제출하겠다"고 밝혔다.

이어 "A양은 성폭력 사실을 꿈이 아닌 현실로 받아들였으나 그 충격을 잊고 살려고 끊임없는 노력을 했다"며 "하지만 더딘 수사와 또 다른 피해자인 친구 B양에 대한 안타까움이 더해 결국 극단적 선택에 이르게 된 것"이라고 주장했다.

또 "모 방송을 통해 B양의 유서가 공개됐는데 가해자인 아버지의 무죄를 주장하는 내용이다. A양과 함께 극단적 선택을 한 B양이 작성한 내용이라고 믿기지 않는다"며 "만약 B양이 누군가에 의해 원치 않는 유서를 작성한 것이라면 그 자체가 아동에 대한 정서적 학대"라고 설명했다.

유족 측은 "이 부분을 포함한 사건 전부에 대한 철저한 수사를 부탁드린다. 만약 진실을 알아내지 못하면 그 이유와 친족 성폭행에도 가해자와 피해자를 계속 동거하게 한 국가와 사회에 있으니 즉시 아동 관련법과 사회 전반의 시스템을 개정해 달라"고 촉구했다.

한편 경찰 조사 과정에서 B양도 자신의 의붓아버지에게 성폭행과 학대를 당한 정황이 드러났다. 하지만 의붓아버지는 피해자들이 숨진 뒤에야 구속기소됐다. 그는 자신의 의붓딸과 의붓딸 친구에게 술을 마시게 한 혐의(아동학대)만 인정하고 있는 것으로 전해졌다.

B양의 의붓아버지에 대한 다음 재판은 오는 15일 청주지법 223호 법정에서 열린다.

나예은 인턴기자 nye8707@asiae.co.kr