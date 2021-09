목포시, 어린이 독감예방 무료 접종 실시

2회 접종 대상은 15일부터…1회 접종 대상은 10월 14일부터

[아시아경제 호남취재본부 정승현 기자] 전남 목포시가 오는 14일부터 생후 6개월~만13세 이하 어린이를 대상으로 지정 의료기관에서 독감무료 예방접종을 실시한다고 9일 밝혔다.

인플루엔자를 처음 접종하는 생후 6개월~만 9세 미만 어린이는 9월 14일부터 4주 간격으로 2회 접종하며, 만 9세 이상~13세 이하 어린이는 과거 접종력과 상관없이 10월 14일부터 1회만 접종하면 된다.

시는 보육시설 및 초등학교 등 집단생활을 하는 어린이의 인플루엔자 감염 확산 방지를 위해 인플루엔자 유행기간을 고려해 가급적이면 12월 이전에 접종을 완료할 것을 권장했다.

접종대상자는 주소지에 상관없이 전국 지정 의료기관을 방문하면 예방접종을 받을 수 있으며 지정 의료기관은 예방접종도우미 홈페이지, 스마트폰 앱 등에서 확인할 수 있다.

임신부도 14일부터 무료 예방접종을 실시하며, 65세 이상 어르신은 10월 12일부터 내년 2월 28일까지 지정 의료기관에서 무료로 접종을 실시한다.

시는 조례에 의한 무료 접종 대상자인 기초생활수급자, 중증장애인, 국가유공자, 장기기증자 등은 10월 12일부터 하당보건지소에서 연령과 상관없이 무료접종을 실시할 예정이다.

인플루엔자 예방접종에 대한 자세한 사항은 목포시보건소 예방접종 콜센터로 문의하면 된다.

시 관계자는 “코로나19가 유행하고 있는 상황에서 코로나19와 혼동되는 증상을 줄이고, 인플루엔자로 인한 중증환자 감소 및 확산 방지를 위해 인플루엔자 예방접종을 반드시 실시할 것을 당부한다”고 밝혔다.

