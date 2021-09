[아시아경제 최대열 기자] 롯데쇼핑 롯데쇼핑 023530 | 코스피 증권정보 현재가 106,000 전일대비 3,000 등락률 -2.75% 거래량 105,242 전일가 109,000 2021.09.09 15:30 장마감 관련기사 롯데홈쇼핑, 실감형 영상콘텐츠 제작 '포바이포'에 30억원 투자세븐일레븐, 드라마 D.P.에 법적 대응 … "가맹점주 명예 훼손""자연을 품은 아웃렛" … 쇼핑에 '체험'까지 더했다 close 은 한샘 경영권 지분을 인수하기 위한 특수목적법인에 투자하는 사모집합투자기구(PEF)에 참여하기 위해 2995억원을 출자하기로 했다고 9일 공시했다. PEF에 참여가 확정되지 않는 등 조건이 맞지 않으면 출자하지 않을 수도 있다.

최대열 기자 dychoi@asiae.co.kr