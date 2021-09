경기도-수원시, 공공기관 이전부지 '활용방안' 힘 모은다

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기도와 수원시가 도 산하 공공기관 이전으로 발생하는 수원지역 유휴부지를 정보통신(IT)ㆍ재생에너지 등 고부가가치 전략산업 육성을 위한 부지로 활용하기로 했다.

이재명 경기도지사는 9일 경기도청에서 염태영 수원시장과 이런 내용을 담은 '공공기관 이전부지의 발전적 활용방안 모색 위한 업무협약'에 공동 서명했다.

이재명 지사는 "지역 균형발전을 위해 공공기관 이전을 추진하고 있는데 지역주민 입장에서는 갑자기 많은 피해를 입는 것도 사실이어서 그에 합당한 대응책을 만들어야 하는 것은 분명한 과제"라며 "염태영 수원시장께서 문제를 해결할 수 있는 많은 제안들을 해주셨고 광교ㆍ파장동 유휴 부지는 공공기관보다는 첨단 민간기업들을 유치하는 게 오히려 더 지역경제에 도움이 될 수 있겠다는 생각이 든다"고 했다.

이어 "수원시를 포함해서 경기 남부 지역에 공공기관 이전에 따른 유휴 공관이 생기게 될 텐데 그 부분은 해당 지방정부와 협의해서 가장 유효한, 지역 발전에 도움이 되는 방식으로 지원하겠다"고 덧붙였다.

염태영 수원시장은 "지난 2월 경기도 공공기관 3차 이전 발표 때 큰 뜻에는 공감하지만 대신 그 지역에 대안을 만들어 달라고 건의했고, 그 첫걸음이 되는 협약을 하게 돼서 매우 뜻깊게 생각한다"며 "물리적 공간을 채우는 것뿐만 아니라 시민들의 텅 빈 마음을 보듬을 수 있는 게 필요한데 수원시와 경기도가 잘 협의해서 합리적인 밑그림을 차질 없이 추진하겠다"고 약속했다.

이날 협약에 따라 경기도와 수원시는 경기도경제과학진흥원 등 공공기관이 이전하는 광교부지에 ITㆍBT 등 고부가가치 전략산업을 육성하기로 했다.

또 경기연구원 등의 이전에 따라 발생하는 파장동 부지에는 재생에너지ㆍ업사이클 전문기업 및 예비창업자 등을 유치하기로 했다.

경기도와 수원시는 이 같은 공동 협력사항 추진을 위한 각 실무협의체를 구성하고, 행정절차 이행 등을 위해 함께 노력하기로 했다.

앞서 경기도는 지역 간 균형발전을 위해 2019년부터 올해 5월까지 총 3차에 걸쳐 경기남부에 집중된 공공기관을 경기 동ㆍ북부지역으로 이전하는 작업을 마무리했다.

도는 공공기관 이전부지의 발전적 활용을 통해 이전지역의 신속한 안정화를 도모하고, 지역 일자리 창출과 지역 발전의 토대가 마련될 것으로 보고 있다.

