임실군 ‘군민의 장’ 수상자 6명 선정

[임실=아시아경제 호남취재본부 박노식 기자] 전북 임실군(군수 심민)은 지난 8일 임실의 명예를 드높이고 지역 사회 발전에 헌신한 군민을 발굴해 군민의 이름으로 수여하는 ‘제40회 임실군민의 장’ 수상자를 최종 확정했다고 9일 밝혔다.

‘군민의 장’은 군 거주자나 출신자 중 분야별로 공적이 훌륭한 사람에게 수여하는 명예로운 상이다.

이번 수상자는 지난달 26일부터 지난 1일까지 심사위원별 서면심의와 의견을 모아 6명을 최종 확정했다.

부문별 수상자로, 산업장은 임실치즈를 널리 알리고 육성에 앞장서고 계신 (前)임실치즈마을 위원장 조기현씨가 선정됐다.

공익새마을장은 신덕면이장협의회장 및 전북동부권고추생산자협의회 신덕면회장으로서 지역 농산물 생산 및 판로 확보 등 농가 소득 증대에 크게 기여하고 있는 김성만씨가 선정됐다.

애향장 분야는 재전임실군향우회 창립회원이며 전북도 공무원으로 정년퇴직한 후 군민과 출향 인사 간 소통창구 역할을 해온 이종탁씨와 경기도에 위치한 ㈜인탑스를 경영하면서 지역 아동 대상으로 장학사업을 펼치고 있는 김재경씨가 공동 수상 대상자로 선정됐다.

효열장 분야도 공동 수상자로 알츠하이머를 앓고 계신 시어머니를 지극히 모셔 주위에 모범이 되고 있는 박은분씨와 105세인 시어머니를 60년간 극진히 봉양해 경로효친 사상을 몸소 실천하고 있는 신동효씨가 선정됐다.

심민 군수는 “군민의 장은 그동안 본인의 자리에서 묵묵히 임실발전과 효행을 실천한 분들에게 군민의 이름으로 수여하는 최고의 상이다”며 “이번에 선정된 모든 분들에게 군민 모두를 대표해 감사의 말씀을 드린다”고 말했다.

한편 시상식은 매년 군민의 날 기념식에 시상을 해왔으나, 금년에는 코로나19 지역 내 유입 차단과 지역주민 안전을 위해 제40회 군민의 날을 취소한 관계로 코로나19 확산 추이를 지켜보며 진정 국면에 별도 일정을 잡아 시상할 예정이다.

