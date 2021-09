"재산세 90% 환급" 美 테일러, 삼성 반도체 투자에 세제혜택 제공 승인(종합)

[아시아경제 정현진 기자] 삼성전자의 미국 반도체 공장 투자 후보지에 오른 텍사스주 테일러시가 향후 삼성의 투자가 이뤄질 경우 세금 인센티브를 제공하는 내용의 계획안을 승인했다. 기존 오스틴공장 인근에 있는 테일러시에 투자할 것이라는 기대감이 커진 가운데 삼성은 아직 투자 지역이 최종 결정된 것은 아니라는 입장을 고수하고 있다.

8일(현지시간) 오스틴비즈니스저널 등 현지 외신에 따르면 테일러 시의회와 윌리엄슨카운티는 이날 오후 합동회의를 열고 삼성의 170억달러(약 20조원) 투자 이행시 세금 인센티브를 제공하는 계획안을 전원 찬성 의견으로 통과시켰다. 이에 따라 삼성은 혜택을 받기 위해서는 2026년 1월 31일까지 최소 600만 평방피트(0.5㎢) 규모의 반도체 공장 시설을 건설하고 정규직 일자리 1800개를 제공해야 한다. 카운티는 이 조건이 충족되는 것을 전제로 삼성이 처음 10년 동안 납부한 재산세의 90%를 환급하고 이후 10년간 85%를 돌려주게 된다.

이날 회의에서는 위원들이 삼성오스틴반도체가 제출한 투자 계획안을 살펴보고 브랜드 라이델 테일러시 시장이 삼성에 대한 세금 감면 계약과 개발 계약 등을 실행할 수 있도록 하는 내용의 계획안을 승인했다. 회의에 참석한 윌리엄슨카운티 측 빌 그래블 심사위원은 "오늘 우리는 텍사스 역사상 가장 큰 경제 개발 프로젝트이자 미국에서 외국 기업의 가장 큰 투자에 대해 논의하고 있다"고 말했다.

테일러시는 삼성이 지난 6월 말 테일러 독립교육구(ISD)에 세금 인센티브 신청서를 제출하면서 급부상한 투자 후보지다. 이후 지난달 20일 텍사스주는 삼성이 제출한 투자 계획서가 세금 인센티브 프로그램인 ‘챕터 313’ 요건에 해당한다면서 향후 15년간 3억1411만달러 규모의 세금 감면 혜택을 제공할 수 있을 것으로 판단했다. 이후 시의회 결의안 관련 회의가 잡힌 것이다.

테일러시는 삼성의 투자를 받기 위해 적극적으로 나서고 있다. 9일에는 테일러 시의회가 세금 감면 재투자 구역 설치 등을 위한 공청회를 진행할 예정인데, 논의 대상에 오른 부지가 8일 회의 안건 자료에서 삼성전자의 투자가 이뤄질 대상 지역으로 언급됐다. 사실상 테일러시가 삼성의 투자를 받기 위해 모든 지원을 해주겠다는 의지를 적극적으로 내비치고 있는 것으로 풀이된다. 현지 외신은 다른 지역이 이처럼 세제혜택을 공식적으로 승인한 곳은 없다면서 테일러시가 앞서나가고 있다고 평가했다.

삼성으로서도 기존 공장이 있는 텍사스 오스틴이나 오스틴 인근에 있는 테일러에 추가 투자를 해 공장을 짓는 것이 유리할 것으로 판단하고 있는 것으로 보인다. 삼성오스틴반도체의 존 테일러 팹엔지니어링 담당 부사장은 현지 외신에 "(테일러시가 제안한 이같은 세금 인센티브 안이) 우리가 최종 결정을 내리는 막바지 단계로 이어질 수 있도록 할 것"이라면서 "우리는 텍사스에서 확대를 해나가고 싶다"고 밝혔다. 이어 "이 부지는 첨단공정 기술과 양질의 일자리, 국가 안보 등의 토대가 될 것"이라면서 "170억달러 투자는 시작에 불과하다"고 덧붙이기도 했다.

다만 삼성 측은 아직 투자 지역이 최종 확정되지 않았다는 입장이다. 삼성전자 관계자는 "아직 결정된 바 없다"면서 "각 주·시 정부와 협상하고 있다"고 말했다. 그동안 검토해온 텍사스주 오스틴시와 테일러시, 애리조나주 굿이어시와 퀸크리크시, 뉴욕주 제네시카운티 등을 놓고 현지 정부와 협상이 진행되고 있다는 설명을 반복하고 있다.

삼성이 이 지역을 새 반도체 공장 부지로 최종 선택할 경우 테일러 시내 남서쪽 1200에이커(4.8㎢) 땅에 공장이 건설된다. 삼성전자가 테일러시에 170억달러 규모의 투자를 결정하게 되면 내년 1월 착공해 2024년 말 양산에 돌입할 것으로 보인다. 현지에서는 2585명의 신규 고용과 785명의 간접고용이 발생하는 효과가 있을 것으로 예상된다.

