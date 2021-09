[아시아경제 이민지 기자] 아남전자 아남전자 008700 | 코스피 증권정보 현재가 2,615 전일대비 50 등락률 -1.88% 거래량 534,402 전일가 2,665 2021.09.09 15:30 장마감 관련기사 쿠팡 따라 미국간다! ‘마켓컬리’ 관련 무조건 사야 할 종목은?!아남전자, 주가 3480원.. 전일대비 -2.66%아남전자, 주가 3505원 (0.86%)… 게시판 '북적' close 는 69억원 규모의 계열회사인 아남전자홍콩유한공사의 채무금액 보증을 연장하기로 결정했다고 9일 공시했다. 채무보증기간은 2022년 9월 10일까지다

이민지 기자 ming@asiae.co.kr