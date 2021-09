김병내 광주 남구청장 "커뮤니티센터 콘텐츠 적극 발굴"

[아시아경제 호남취재본부 박진형 기자] 김병내 광주 남구청장은 9일 "주민의 소통과 화합 공간인 커뮤니티센터가 안정적 운영을 할 수 있도록 콘텐츠 개발을 적극 추진하겠다"고 강조했다.

김 청장은 이날 남구의회 본회의장에서 열린 제289회 임시회 제3차 구정질문에서 오영순 의원(더불어민주당)의 관련 지적에 이렇게 답했다.

오 의원에 따르면 남구 내 커뮤니티센터는 총 17개소(구 소유 12개·민간 및 시교육청 소유 5개)가 운영 중이다.

다만 오 의원은 "각 동마다 그럴싸한 건물을 신축하는 게 능사가 아니다"라며 "그 안을 어떤 콘텐츠로 채울 것인가에 대한 고민이 전혀 없이 하드웨어만 구축하고 있다"고 지적했다.

이에 대해 김 청장은 "신규 조성되는 커뮤니티센터는 조성계획 단계에서부터 운영 방법과 운영 주체를 면밀히 검토하겠다"고 답했다.

이어 "기존에 운영 중인 센터에 대해선 운영 프로그램 방법 등 전체적인 현황을 점검 후에 주민과 전문가 의견 수립, 타지자체 벤치마킹을 통해 특색있는 콘텐츠를 발굴하겠다"고 약속했다.

커뮤니티센터 설립계획 부서와 운영부서가 달라, 관리적 문제점이 발생하고 있다는 지적도 제기됐다.

김 청장은 "운영에 대한 매뉴얼을 수립해 역할 분담을 명확히 하겠다"며 "운영 부서와 별개로 총괄 관리 부서를 지정하겠다"고 했다.

그러면서 "센터에 대한 전반적인 운영실태를 점검해 미흡한 부분을 반영해 효율적인 운영을 위해 노력하겠다"고 답했다.

아울러 "센터 관련 운영위원회를 활성화시켜 주민 의견이 반영돼 내실 있는 프로그램이 운영될 수 있도록 하겠다"고 재차 강조한 뒤 "앞으로 진정한 마을 소통의 공간으로 거듭나도록 힘을 보태겠다"고 했다.

