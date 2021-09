"죽음 목전에 닥쳤다" 유흥 업주들도 1인 시위 시작

[아시아경제 송승윤 기자] 유흥시설 업주들이 코로나19 상황에서 집합금지 명령으로 생업이 끊겼다며 대책 마련을 요구하고 나섰다.

한국유흥음식업중앙회는 9일 서울 강북구 번동 샴푸나이트 정문 앞에서 기자회견을 열고 "강제 집합금지는 사형선고와 마찬가지"라며 "평범한 일상으로 돌아갈 수 있게 대통령이 결단을 해달라"고 촉구했다.

샴푸나이트 대표 박명근씨는 "그동안 중앙회와 함께 총 80여 차례 기자회견을 통해 눈물로 호소를 했지만 정부의 방역정책은 아무런 변화가 없었다"면서 "어느 누구도 우리 업계의 생존에는 관심이 없어 모든 클럽이 본인의 업소 앞 거리에서 1인 시위를 펼치기로 했다"고 밝혔다.

박씨는 건물 외벽에 가로 12m·세로 4.5m 크기의 현수막을 부착하고 손실보상금 선지급과 세금 감면, '위드 코로나' 선언 등을 요구하기도 했다.

최원봉 한국유흥음식업중앙회 사무총장은 "업계가 죽음으로 내몰리지 않기 위해 집합 금지 조치 완전 철회가 시급한 상황"이라고 주장했다.

이들은 이날부터 매일 오후 릴레이식 1인 시위를 전개할 계획이다. 유흥시설은 지난해 3월 집합금지 권고 명령 이후 지금까지 1년 넘게 수차례 영업제한 조치가 내려졌다. 현재 서울과 경기·인천 등 수도권을 비롯해 사회적 거리두기 4단계 조치가 내려진 비수도권 지역도 유흥시설 운영이 전면 중단된 상태다.

송승윤 기자 kaav@asiae.co.kr