[아시아경제 이민지 기자] 대우건설 대우건설 047040 | 코스피 증권정보 현재가 6,910 전일대비 300 등락률 -4.16% 거래량 2,995,392 전일가 7,210 2021.09.09 15:30 장마감 관련기사 건설株 매력 한층한층 쌓이네대우건설, 3877억원 규모 수지현대아파트 리모델링사업 공사 수주[e공시 눈에 띄네] 코스피-30일 close 은 음성성본산업단지 B3블록 공동주택 신축공사를 체결하기로 결정했다고 9일 공시했다. 계약금액은 2157억원으로 지난해 말 연결 매출액 대비 2.65%에 달한다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr