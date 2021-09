'네 마녀 심술'에 3110선까지 밀려난 코스피…개인 1.2조 순매수 '나홀로 방어'

[아시아경제 이선애 기자] 9일 하락 출발한 코스피 지수가 오후 들어 하락 폭을 키우며 결국 3110선에서 마감했다. 선물옵션 동시만기일을 맞아 외국인과 기관투자가의 순매도, 간밤 뉴욕 증시마저 하락 마감하며 부정적인 영향을 받은 것으로 풀이된다.

이날 코스피는 48.29P 내린 3114.70으로 마감(1.53%↓)했다. 코스피 지수는 전 거래일보다 16.35P(0.52%) 내린 3146.64로 출발해 장중 지속적으로 하락 폭을 키우며 3110선까지 밀렸다. 코스닥은 2.60P 내린 1034.62로 마감(0.25%↓)했다. 코스닥 지수는 전 거래일보다 3.25P(0.31%) 내린 1033.97에 시작해 반등하다 다시 하락세로 전환했다.

개인만 나홀로 순매수하며 지수 하락을 방어했다. 개인은 코스피 시장에서 1조2016억원을 순매수한 반면 외국인과 기관은 각각 3183억원, 9312억원 순매도했다. 코스닥 시장에서도 개인만 매수 우위를 보였다. 개인은 1613억원 순매수, 외국인은 694억원 순매도, 기관은 857억원 순매도를 기록했다.

코스피 시가총액 상위 종목들은 대부분 하락 마감했다. 삼성전자는 전일보다 1.31% 내린 7만5,300원에 거래를 끝냈고, SK하이닉스(-2.83%), 삼성바이오로직스(-1.93%), LG화학(-1.06%) 등도 내림세를 보였다.

특히 NAVER와 카카오가 규제 직격탄을 맞으며 하락폭이 컸다. 카카오와 네이버는 전일 각각 10.06%, 7.87% 급락한 데 이어 이날도 7.22%, 2.56%씩 하락하며 시가총액이 약 20조원 가량 쪼그라들었다. 카카오는 시가총액 기준 4위에서 6위로 순위가 곤두박질 치기도 했다.

코스피 업종별로 통신업이 0.3% 상승 마감했으며 서비스업(-2.91%), 기계(-2.39%), 철강·금속(-1.75%), 운송장비(-1.71%) 등이 약세를 보였다.

박광남 미래에셋증권 연구원은 "미국 경기 둔화 우려와 중국발 인플레이션 압박이 커진 데다, 선물옵션 동시만기일을 맞아 외국인과 기관의 매물 출회가 확대되면서 오후에 낙폭이 커졌다"고 설명했다.

