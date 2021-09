[아시아경제 이준형 기자] 공영쇼핑은 9일 주주총회를 열고 조성호 신임 대표이사를 선임했다고 밝혔다.

조 대표는 20년 동안 홈쇼핑사 임원으로 재직한 홈쇼핑·마케팅 전문가다. LG경제연구원에서 유통과 e커머스 사업 등을 연구했다. 국내 홈쇼핑 산업 태동기에는 LG홈쇼핑에서 사업 모델을 구축하고 운영했다. 이후 GS홈쇼핑에서 전략기획·마케팅본부장을 역임했다. 2009년에는 NS홈쇼핑으로 둥지를 옮겨 영업, 방송, 마케팅 등을 총괄하는 전무이사로 재직했다.

앞서 공영쇼핑은 올 6월 임원추천위원회를 통해 신임 대표이사 공모를 실시했다. 위원회는 응모자 중 3명의 후보자를 추천했고 9일 주주총회를 통해 조 대표를 최종적으로 선임했다.

