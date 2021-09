정부 "먹는 코로나19 치료제 개발 상황 모니터링 중"… 362억 예산 확보 추진

[아시아경제 이춘희 기자] 현재 개발이 진행되고 있는 먹는 코로나19 치료제에 대해 정부가 추후 개발 상황을 검토하면서 구매 계약을 진행하겠다는 입장을 밝혔다.

질병관리청은 9일 기자단에게 보낸 안내를 통해 코로나19 경구용 치료제 계약과 관련해 "국내외 개발 상황을 모니터링해 글로벌 제약사와 계속 협의중에 있다"며 "협의진행 사항은 비공개가 원칙"이라고 밝혔다.

정부는 경구용 치료제 구매 예산으로 올해 편성된 추가경정예산 168억원과 내년도 정부 예산안 194억원 등 총 362억원을 편성한 상태다. 현재 해외에서는 MSD(몰누피라비르), 화이자, 로슈 등 제약사들이 먹는 코로나19 치료제 개발에 도전하고 있다.

정통령 중앙방역대책본부 총괄조정팀장도 "현재 해외에서 MSD, 화이자, 로슈 세 제약회사에서 경구용 치료제를 개발하는 것으로 알고 있다"며 "가능성은 다 열어놓고 협상에 임하고 있다"고 설명했다. 그는 "어느 정도 수량을 구매할지, 예산 등 여부는 논의 중에 있다"고 덧붙였다.

다만 정 팀장은 "경구용 치료제 도입 이후의 유행 상황을 예측하기는 조금 빠른 감이 있다"며 치료제 도입에 따른 실제 영향에 대해서는 말을 아꼈다. 그는 "이전에 독감 같은 경우 타미플루라는 경구용 치료제가 개발되면서 질병 관리나 유행 전파 차단에 많은 도움을 받은 경우가 있어 코로나19도 효과적인 경구용 치료제가 개발된다면 유행의 차단에 많은 도움을 받을 수 있지 않을까하는 기대는 하고 있다"면서도 "현재까지 승인을 받은 경구용 치료제는 없고, 효과 등을 지켜봐야 하기 때문에 당장 유행에 미치는 영향을 예측하기는 조금 어렵다"고 전했다.

이춘희 기자 spring@asiae.co.kr