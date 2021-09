코로나19 '슈퍼 면역' 보유자 등장...자연감염+mRNA 백신 조합

[아시아경제 김서현 기자] 코로나바이러스에 감염된 후 메신저리보핵산(mRNA) 계열의 백신 접종을 마친 이들 중 일부가 '슈퍼 면역자'가 된다는 연구 결과가 나왔다.

7일(현지시간) 미국 NPR 방송에 따르면 지난 몇 달 사이 인구의 일부가 코로나19에 유독 강력한 면역 반응을 보인다는 연구 결과가 잇따라 나왔다.

미국 록펠러대학 연구진이 지난달 코로나 감염 후 mRNA 백신을 맞은 14명의 혈장 샘플을 채취해 분석한 결과, 이들은 델타 변이를 비롯한 코로나 변종 바이러스 6종류에 항체를 가지고 있는 것으로 분석됐다. 또, 코로나19를 일으키는 'SARS-CoV-2'뿐만 아니라 사스(SARS·중증급성호흡증후군)를 일으키는 'SARS-CoV-1'에 대한 항체까지 형성한 것으로 분석됐다.

전문가들은 이러한 '슈퍼 면역'을 '하이브리드(혼합) 면역'이라고도 부른다. 코로나에 혼합 형태로 노출된 적이 있는 사람들이 이러한 면역을 갖춘 것으로 나타났기 때문이다.

연구진은 "슈퍼 면역자, 또는 하이브리드 면역자들은 코로나 항체 생성 수준이 높은 데다 항체 유연성까지 갖추고 있다"며 "슈퍼 면역자들은 현재 우려되는 델타 등의 변종 바이러스, 앞으로 발생 가능성이 있는 잠재적인 변종, 그 외에 사스 계열의 바이러스까지 이겨낼 수 있을 것”이라고 설명했다.

연구에 참여한 바이러스학자 폴 비에니아즈 교수는 "이런 발견에 기반하면 면역 체계가 결국 바이러스보다 우위를 점할 것으로 보인다"면서 "운이 좋다면 코로나19는 결국 가벼운 감기 정도의 바이러스 범주에 들어가게 될 것"이라고 예상했다.

김서현 인턴기자 ssn3592@asiae.co.kr