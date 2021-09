동국제약, 전립선비대증 복합제 임상 3상 투약 개시

[아시아경제 김지희 기자] 동국제약은 세계 최초로 개발중인 ‘두타스테리드’와 ‘타다라필’을 복합화한 전립선비대증 개량신약 'DKF-313' 임상 3상 시험이 이달 초 서울아산병원에서 처음으로 투약을 시작했다고 9일 밝혔다.

전립선비대증은 나이가 들어감에 따라 전립선 크기가 커져 각종 배뇨 기능에 이상을 주는 매우 흔한 질환이다. 전립선 크기를 줄여주는 약제인 ‘5α-reductase inhibitor(피나스테리드, 두타스테리드)’로 치료하는 것이 효과적이지만, 개선 효과가 즉시 나타나지 않아 증상 개선을 위해 여러 약제를 병용하게 된다.

지난해 7월 3상 임상시험 계획을 승인 받은 ‘DKF-313’은 전립선 크기를 줄여주는 두타스테리드와 증상 개선 효과가 탁월한 타다라필을 복합화한 개량신약이다. 한 알 복용으로 전립선 크기를 줄여주는 동시에 증상 개선 효과가 예상된다.

특히 치료제를 장기복용해야 하는 질환 특성상 1일 1회 복용으로 환자의 편의성과 삶의 질 향상이 기대된다. 또 개발이 완료되면 6년간 국내 독점권도 확보하게 된다.

동국제약 관계자는 “첫 번째 대상자 등록과 투약이 시작되면서 DKF-313의 3상 임상시험이 본궤도에 올랐다”며 “3상 임상시험은 전국 18개 병원에서 650여명 환자를 대상으로 투약이 이뤄질 계획이며, 내년 말께 결과가 나올 것으로 예상된다”고 말했다.

