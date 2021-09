[아시아경제 이민지 기자] 크리스탈지노믹스는 바이오팜케미칼과 아셀렉스정2밀리그램 태국 공급 및 독점판매권 부여 계약을 체결했다고 9일 공시했다. 계약금액은 91억8886만원으로 지난해 매출액의 30.4%에 달한다. 회사 측은 “바이오팜 케미칼은 허가자료패키지를 준비완료 후 12개월 이내 태국 식약처에게 신약허가를 신청서를 제출해야 한다”며 “제품 승인 획득 후 6개월 이내 제품을 출시해야 한다”고 말했다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr