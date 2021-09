[아시아경제 이민지 기자] 한미글로벌 한미글로벌 053690 | 코스피 증권정보 현재가 11,350 전일대비 150 등락률 -1.30% 거래량 55,398 전일가 11,500 2021.09.09 15:30 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스피-8일한미글로벌, 81억원 규모 계열사 채무보증 결정한미글로벌, 美 ENR 선정 ‘글로벌 CM·PM 기업 10위’ close 은 종속회사인 한미글로벌 한미글로벌 053690 | 코스피 증권정보 현재가 11,350 전일대비 150 등락률 -1.30% 거래량 55,398 전일가 11,500 2021.09.09 15:30 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스피-8일한미글로벌, 81억원 규모 계열사 채무보증 결정한미글로벌, 美 ENR 선정 ‘글로벌 CM·PM 기업 10위’ close 디앤아이가 157억원 규모로 서울시 송파구 송파동 18603 토지 및 건물을 취득하기로 결정했다고 9일 공시했다. 거래상대는 에이티넘파트너스다. 회사 측은 부동산 임대사업을 하기 위한 것“이라고 설명했다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr