창원시, 사회적경제기업 후원 크라우드펀딩 진행 … 내달 15일까지

[아시아경제 영남취재본부 이상현 기자] 경남 창원시는 오는 10월 15일까지 관내 사회적경제기업 10개 사를 대상으로 '후원형 크라우드펀딩'을 추진한다고 9일 밝혔다.

사회적경제기업은 기존의 시장경제처럼 이윤추구만이 목적이 아닌 사회서비스를 제공하고 취약계층에 일자리를 제공하는 등 사람의 가치를 가장 염두에 두고 경제 활동을 하는 기업을 일컫는다.

이번 후원형 크라우드펀딩은 사회적경제기업의 자금 조달과 홍보를 돕기 위해 실시되며, 이번 사업은 인터넷 플랫폼 오마이컴퍼니를 통해 참여할 수 있다.

이번 프로젝트에 참여하는 기업은 파티윤, 공공미디어단잠, 함께걷는발달연구소, 아트랑, 아름다운교육나눔 사회적협동조합, 이웃나라국수집, 이든컴퍼니, 에코힐링, 벚꽃상회, 블렌딩아트컴퍼니 등 10개 사다.

후원자에게는 감사의 뜻을 담은 리워드로 보답할 예정이다.

대출형 크라우드펀딩도 계획하고 있어 사회적경제기업 3개사가 참여해 오는 23일부터 플랫폼 비플러스를 통해 진행하게 된다.

유재준 일자리창출과장은 "사회적 가치를 추구하는 사회적경제가 활성화될 수 있도록 응원과 격려를 담은 시민 여러분들의 많은 참여를 바란다"고 말했다.

