文 대통령, K-조선 비전선포식 참석…'친환경·스마트 선박 개발' 주문

[아시아경제 이지은 기자] 문재인 대통령이 9일 국내 주요 조선소들이 위치한 경남을 찾아 'K-조선 재도약 전략'을 논의하고 우리 조선산업 관계자들을 격려했다.

문 대통령은 이날 오후 거제 삼성중공업 조선소에서 열린 'K-조선 비전 및 상생 협력 선포식' 행사에 참석, K-조선이 이뤄낸 이러한 성과를 높게 평가하고 업계 관계자들을 치하했다.

이날 방문 지역인 거제는 대형 조선소인 삼성중공업과 대우조선해양 등 우리나라 대표 조선소가 위치한 지역으로, 조선 기자재 업계가 밀집되어 있는 창원 등과 함께 우리나라 대표 조선산업 클러스터를 형성하고 있다.

문 정부는 출범 초기부터 장기간 침체된 국내 조선산업의 활력을 되찾기 위해 '조선산업 활력 제고 방안' 및 보완 대책을 수립, 지속적으로 추진해 왔다. 특히 문 대통령은 코로나19 위기와 글로벌 공급망 확보 경쟁에 대비하기 위해 해운·조선이 우리 경제의 도약을 선도할 수 있도록 대책 마련을 지시한 바 있다.

이번 행사는 문 대통령의 전략적인 정책 행보에 따라 해운산업 전략에 이어 조선산업에 대한 성과를 살펴보고, 세계 1등 조선소 방문을 통해 'K-조선 재도약 전략'을 국민께 보고하기 위해 마련된 자리다.

K-조선 재도약 전략은 우리 조선업계가 시황 회복에 선제적으로 대응하고, 미래 선박시장에서 초격차를 유지하기 위해 수립한 대책으로 과거 대책에 대비 인력 수급 지원, 미래선박 R&D, 건강한 생태계 조성을 바탕으로 재도약의 폭을 극대화한 것이 특징이다.

문 대통령은 이날 K-조선 재도약의 성패는 우리 조선산업의 블루오션인 친환경·스마트 선박에 달려 있다고 강조하고, 친환경·스마트 선박 개발에 정부와 기업이 역량을 결집할 것을 주문했다.

한편 이번 현장 방문은 제18회 조선해양의 날 행사와 동시에 개최됐으며, 그간 산업 발전을 위해 노력해 온 조선해양산업인들에 대한 포상이 함께 진행됐다. 문 대통령은 각각 이수근 대선조선 대표에게 은탑산업훈장을, 남영준 현대미포조선 전무에게 동탑산업훈장을, 이상철 대우조선해양 상무에게 산업포장을, 양승준 삼성중공업 파트장에게 대통령표창을 수여하고 감사의 인사를 전했다.

