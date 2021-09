신안군, 흑산 홍어잡이 어업 ‘국가 중요어업 유산’ 지정

국내 11호 전남 5호 지정…계승·보전 탄력받는다

[아시아경제 호남취재본부 서영서 기자] 전남 신안군(군수 박우량)은 흑산 홍어잡이 어업이 국가 중요어업 유산 국내 11호, 전남 5호로 지정됐다고 9일 밝혔다.

흑산 홍어잡이 어업은 지난 2019년 국가 중요어업 유산으로 지정신청 했으나, 어선 척수 및 총허용어획량(T.A.C)의 물량 부족으로 지속가능성에 의문을 제기해 최종심사에서 탈락했었다.

신안군은 그동안 흑산 홍어잡이 어선 척수 증가 및 T.A.C 물량 추가 확보 등 끈질긴 노력 끝에 지난 7월 서류평가를 시작으로, 지난 2일부터 3일까지 이어진 흑산도에서 2차 현장평가 실시 결과, 최종 국가 중요어업 유산으로 지정되는 큰 성과를 이뤘다.

흑산 홍어잡이 어업은 홍어잡이 방식 중 ‘주낙’ 방식으로 흑산도 일대 연근해 어장에서 행해지는 전통 어법으로 1980년대부터 한 개의 고리(약 90m)에 바늘 450개를 연결하고 미끼를 끼우지 않는 ‘걸작’방식으로 변화됐으며, 주낙을 이용하는 전통 어법 방식은 그대로 현재까지 유지되고 있다.

이번 국가 중요어업 유산 지정으로 신안군은 3년간 흑산 홍어잡이 어업의 복원과 계승에 필요한 예산 7억원(국비 70%, 군비 30%)을 지원받게 되며, 이를 통해 흑산 홍어 브랜드의 가치 향상은 물론, 관광객 증가 등 지역경제 활성화에 크게 이바지할 것으로 기대하고 있다.

박우량 군수는 “신안 흑산 홍어잡이 어업이 국가 중요어업 유산으로 지정되어 매우 기쁘고, 체계적인 관리 및 보전을 통해 흑산 홍어의 어족자원을 보존하는 한편, 어업 유산을 지역관광 상품자원으로 활용해 지역발전의 새로운 동력으로 삼을 계획이다”고 말했다.

국가 중요어업 유산은 어업인이 지역의 환경·사회·풍습 등에 적응하면서 오랫동안 형성시켜 온 유·무형의 어족자원 중에서 보전할 가치가 있다고 인정하는 경우 해양수산부 장관이 지정하는 제도로 지난 2015년부터 시행하고 있으며, 신안군의 국가 중요어업 유산은 현재 신안 갯벌 천일염업, 무안·신안 펄 낙지 맨손어업 등 2개가 지정돼 있다.

한편 흑산도 홍어잡이 어선은 16척(근해 7척, 연안 9척)이 조업 중에 있으며, 2021년도 T.A.C 물량은 583t이며, 2020년도 홍어 위판액은 56억원이다.

