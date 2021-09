허락 받고 집에 들어간 불륜남… 대법 "주거침입 아니다"

[아시아경제 배경환 기자] 내연 관계에 있는 남성을 집으로 들여 부적절한 행위를 한 경우, 내연남에게 주거침입죄를 적용할 수 없다는 대법원 판단이 나왔다.

9일 대법원 전원합의체는 주거침입 혐의로 기소된 A씨의 상고심에서 무죄를 선고한 원심을 확정했다.

A씨는 내연 관계인 유부녀 B씨의 동의를 받고 B씨 부부가 사는 집에 세 차례 들어갔다가 주거침입 혐의로 재판을 받아왔다.

사건의 쟁점은 공동거주자 1명의 동의를 받았지만 또 다른 공동거주자가 반대하는 경우 주거침입죄가 성립될 수 있는지다. 1심은 A씨의 혐의를 인정하고 징역 6개월에 집행유예 2년을 선고했지만 2심은 무죄를 선고했다.

하지만 대법원은 타인이 공동거주자 중 한 명의 동의를 받고 공동주거에 들어갔지만 이 같은 행위가 다른 거주자의 의사에 반하는 경우 주거침입죄가 성립하는지에 대한 논의가 필요하다고 판단, 사건을 전원합의체로 회부했다.

지난 6월 공개 변론에서 검찰 측은 함께 사는 이들 모두의 주거 평온을 보장하기 위해 전원의 동의가 필요하다는 원칙을 내세운 반면 변호인 측은 아내가 타인의 출입을 이미 허락한 상황에서 남편의 동의를 얻지 않았다고 처벌하려 한다면 가족 간 우선순위를 규정하는 문제가 일어난다고 지적했다.

이날 대법원 전원합의체는 9명의 다수의견으로 "외부인이 공동거주자의 일부가 부재중에 주거 내에 현재하는 거주자의 현실적인 승낙을 받아 통상적인 출입방법에 따라 공동주거에 들어간 경우에는, 그것이 부재중인 다른 거주자의 추정적 의사에 반하더라도 주거침입죄는 성립하지 않는다"고 판단했다.

침입이란 거주자가 주거에서 누리는 사실상의 평온상태를 해치는 행위태양으로 주거에 들어가는 것을 의미하고, 침입에 해당하는지 여부는 출입 당시 객관적·외형적으로 드러난 행위태양을 기준으로 판단해야한다는 이유에서다. 즉 단순히 주거에 들어가는 행위 자체가 거주자의 의사에 반한다는 거주자의 주관적 사정만으로 바로 침입에 해당한다고 볼 수는 없다는 취지다.

반면 이기택·이동원 대법관은 "주거의 침입은 종전의 판례와 같이 거주자의 의사에 반해 주거에 들어가는 것이라고 해석해야 하고 이와 달리 침입의 의미나 판단기준을 변경할 이유가 없다"며 반대의견을 냈다. 외부인이 다른 거주자의 승낙을 받아 주거에 들어갔더라도, 부재중인 거주자가 그의 출입을 거부했을 것임이 명백하다면, 부재중인 거주자의 주거에 대한 사실상 평온이 침해된 것이므로 주거침입죄가 성립한다는 주장이다.

배경환 기자 khbae@asiae.co.kr