IFC몰, 추석 '슈퍼문에게 소원을 빌어봐' 이벤트 진행

[아시아경제 김유리 기자] IFC몰은 추석 시즌을 맞아 '슈퍼문에게 소원을 빌어봐' 이벤트를 진행한다고 9일 밝혔다.

이번 이벤트는 코로나19의 장기화로 지친 가족과 이웃에게 위로의 마음을 전하고 서로의 행복을 빌어주기 위해 기획된 것으로 오는 25일까지 진행된다. IFC몰 노스 잔디밭에 설치된 슈퍼문 포토존에서 슈퍼문을 배경으로 사진을 촬영하고 이번 추석에 이뤄졌으면 하는 소원을 간단히 작성한다. 이벤트 필수 해시태그와 함께 촬영한 사진, 작성한 소원을 모두 자신의 SNS 계정에 업로드한 후 IFC몰 인스타그램을 팔로우하고 이벤트 페이지에 이벤트 참여 완료 댓글을 남기면 된다.

IFC몰은 이벤트 참가자 중 IFC몰 인스타그램 팔로워에 한해 추첨을 통해 IFC몰 기프트카드 50만원권(1명), 30만원권(3명), 10만원권(5명)을 선물할 예정이다. 당첨자는 오는 30일 IFC몰 SNS를 통해 공개된다.

한편 IFC몰은 추석을 맞아 몰을 방문하는 고객들에게 예술문화 체험 기회를 제공하기 위해 MPX갤러리를 운영 중이다. 1928년 첫 선을 보인 미키마우스부터 마블의 뉴어벤져스 시리즈까지 디즈니의 세계관을 담은 300여점 작품을 전시하고 있다.

IFC몰 관계자는 "고객들이 단순히 쇼핑을 하기 위해 방문하는 곳이 아니라 더 자주 방문하고, 더 오래 머물고 싶은 공간이 되기 위해 다양한 문화를 만들어나갈 것"이라고 말했다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr