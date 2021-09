中정부 1985년 이후 첫 균형재정 달성 가능성

[아시아경제 박병희 기자] 올해 중국 정부가 거의 40년 만에 균형재정을 달성할 수 있다고 블룸버그 통신이 9일(현지시간) 보도했다.

동아시아연구원(EAI)에 따르면 7월까지 중국 정부의 올해 수입과 지출 규모가 거의 일치해 소폭 재정적자를 기록 중이다. 7월까지 정부 수입은 1377억위안, 정부 지출은 1379억원을 기록했다.

EAI는 현 추세가 이어진다고 가정했을 경우 올해 연간 정부 수입은 2360억위안, 지출은 2364억위안으로 추산되며 재정적자는 363억위안에 불과할 것으로 보인다고 밝혔다. 중국 정부는 올해 예산안에서 국내총생산(GDP)의 4.8% 수준인 5197억위안 재정적자를 예상했다. EAI의 예상 재정적자 규모는 중국 정부 예산안에 반영된 예상치의 10분의 1도 되지 않는다.

당초 중국 정부 예산안에서 반영된 예상치에 비해 정부 수입은 19.4% 많고, 지출은 5.3% 적다.

싱가포르 국립대 EAI의 크리스틴 웡 교수는 재정수지가 거의 균형을 맞춘 현 추세가 이어진다면 중국은 1985년 이후 처음으로 균형재정을 달성한다고 설명했다. 웡 교수는 7개월간 정부 수입은 당초 정부 예상보다 20% 가까이 늘고, 정부 지출은 대부분의 항목에서 감소했다고 설명했다. 특히 환경보호 관련 지출이 36% 감소했다고 덧붙였다. 웡 교수는 정부 지출이 증가한 부문은 3개에 불과하다며 의료ㆍ사회 보장 부문과 고용, 채무 원리금 상환 항목이라고 설명했다.

웡 교수는 중국 정부의 균형재정이 엄격한 긴축 정책의 결과인지는 확실치 않으나 지방정부의 재정 부담은 더 커졌을 수 있다고 예상했다. 중앙정부가 지방정부에 대한 재정 지원을 줄였을 수 있다는 뜻으로 풀이된다.

실제 중국 지방정부는 올해 빚을 줄이지 못 하고 늘리고 있는 실정이다. 올해 지방정부의 채권 발행 규모가 늘었을 뿐 아니라 만기 연장 규모가 두 배 이상으로 늘었다.

박병희 기자 nut@asiae.co.kr