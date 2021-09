"같이 천국 가자" 7살 아들 4번 살해 시도한 20대, 혐의 인정

[아시아경제 김소영 기자] 7살 아들을 4차례나 살해하려고 한 혐의로 기소된 20대 여성이 첫 재판에서 혐의를 모두 인정했다.

9일 제주지방법원 형사2부(장찬수 부장판사)는 살인미수와 아동복지법 위반 혐의로 구속기소 된 A(28)씨에 대한 첫 공판을 진행했다.

검찰 공소사실에 따르면 A씨는 지난 5월부터 7월까지 4차례에 걸쳐 자택에서 초등학교 1학년인 아들 B(7)군의 목을 조르거나 흉기로 위협하는 등 살해하려 한 혐의를 받는다.

A씨는 이 과정에서 자신의 아들에게 "같이 천국 가자" 등의 발언도 한 것으로 조사됐다. A씨가 이같은 일을 저지를 때마다 B군이 강하게 저항하며 범행은 미수에 그쳤다.

A씨는 과거 이혼한 뒤 전 남편으로부터 매달 50만원의 양육비를 받아 왔지만, 그간 B군의 끼니도 제대로 챙겨주지 않았던 것으로 확인됐다.

경찰 조사에서 그는 "남편과 이혼 후 생활고와 우울증을 겪자 범행을 저질렀으며 B군을 살해하고 자신도 죽으려 했다"고 진술했다.

B군은 A씨의 위협적인 행동이 계속되자 외할머니에게 "할머니 집에 데려가 달라"며 도움을 요청했다. 이를 이상하게 여긴 외할머니는 B군을 자신의 집으로 데려오면서 경찰에 아동학대 의심 신고를 했다. B군은 현재 외할머니와 함께 지내고 있는 상태다.

A씨는 이날 공판에서 혐의를 인정하느냐는 재판부의 질문에 "네"라고 답하며 눈물을 흘린 것으로 전해졌다. A씨 변호인은 "A씨의 심신장애 여부와 그것이 이 사건 범행에 영향을 미쳤을 부분을 검토할 필요가 있다"며 재판부에 공판 속행을 요청했다.

A씨에 대한 두 번째 공판은 오는 10월15일 오후 3시에 열릴 예정이다.

김소영 기자 sozero815@asiae.co.kr